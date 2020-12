بابراعظم اور سرفراز احمد کی نیوزی لینڈ میں ننھے مداحوں سے ملاقات

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور سابق کپتان سرفراز احمد کی نیوزی لینڈ میں ننھے کرکٹ مداحوں سے ملاقات ہوئی اور دونوں سٹار کھلاڑیوں سے مل کر ننھے شائقین انتہائی خوش نظر آئے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سرفراز احمد اور بابر اعظم نے سٹیڈیم سے متصل گراؤنڈ پر بچوں کےساتھ کرکٹ کھیلی۔ بابراعظم نے بچوں کو باﺅلنگ بھی کروائی، بیٹنگ بھی کی جبکہ سرفراز احمد نے وکٹ کیپنگ کی۔ پاکستانی کرکٹرز نے ننھے مداحوں کو آٹو گراف دیئے اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔

Babar and Sarfaraz meeting young cricket fans outside Bay Oval on day two of the first Test.#NZvPAK | #HarHaalMainCricket | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/1ZLeKA43zY