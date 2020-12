شعیب اختر کی ایسی ویڈیو وائرل ہو گئی جس سے بھارتی غم و غصے میں مبتلا ہو گئے، آخر اس ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والا بھارت پاکستان کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر کے ’غزوہ ہند‘ سے متعلق بیان پر سیخ پا ہو گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر شعیب اختر کے پرانے انٹرویو کا کلپ وائرل ہورہا ہے جس میں وہ غزوہ ہند سے متعلق پیشگوئیوں کو دہراتے نظر آ رہے ہیں۔ شعیب اختر نے کہا کہ بھارت کو دو بار مسلمان فتح کریں گے اور کشمیر پر ان کے غاصبانہ قبضے کا خاتمہ کریں گے۔

لیجنڈری فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے اپنے ویڈیو کلپ میں ’غزوہ ہند‘ سے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’غزوہ ہند کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اٹک کا دریا دو بار خون سے رنگین ہو گا اور افغانستان کی فوجیں اٹک تک پہنچیں گی، اس کے بعد شمال مشرق سے فوج اٹھے گی اور ٹولیوں کی صورت میں لوگ اس میں شامل ہوں گے۔‘

شعیب اختر کا کہنا تھا کہ ’بھارت کو مسلمان دوبارہ فتح کریں گے اور کشمیر پر سے اس کا غاضبانہ قبضہ ختم کریں گے اور پھر اس سے آگے چلیں گے۔‘ شعیب اختر کے اس بیان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بھارتی اپنا ردعمل دے رہے ہیں اور خاصے سیخ پا نظر آتے ہیں۔

"Ghazwa e Hind is mentioned in our sacred books. We will first capture Kashmir and then invade India from all sides for Ghazwa e Hind"

- Shoaib Akhtar (descendant of a Hindu Gujjar)

After all cricket & art have no boundaries. After Ghazwa e Hind, India will have no boundaries! pic.twitter.com/sRlYml6xow