صوبائی وزیر کی سرکاری پروٹو کول کے ساتھ شادی ،سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر ایکسائز پنجاب حافظ ممتاز احمد کی شادی کی رنگا رنگ تقریب صوبائی دارالحکومت میں منعقد ہوئی، مگر اس شادی میں دولہا کے سرکاری پروٹوکول اور سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال نے اسے سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے وزیر موصوف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے وزارت کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود سادگی کا کوئی خیال نہ رکھا اور شاہانہ انداز میں شادی کی۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صوبائی وزیر اپنی دلہن لینے پہنچے تو ان کی شان و شوکت ہی نرالی تھی۔ چمچماتی سرکاری گاڑیاں، ہیوی ڈیوٹی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گھڑ سوار بھی سلامی کے لیے موجود تھے۔

This is tone deaf, nauseating display of protocol and state resources for ostentatious display by a @PTIofficial Minister for a wedding. Never mind a wedding in the middle of a pandemic and with no SOPs. 1/2 pic.twitter.com/lFAtLa3Jt2