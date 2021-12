ایشز سیریز: آسٹریلیا نے تیسرا ٹیسٹ جیت کر ناقابل شکست برتری حاصل کرلی

کنبرا (ویب ڈیسک) آسٹریلیا نے انگلینڈ کو تیسرے ٹیسٹ میں ایک اننگز اور 14 رنز سے شکست دے کر ایشزکا اعزازبرقرار رکھا, ایشز کے پانچ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو تین صفر کی ناقابل شکست برتری حاصل ہوگئی۔

تیسرے ٹیسٹ کے دوران انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 185 رنز بنائے جس کے جواب میں آسٹریلیا نے 267 رنز بنائے۔

