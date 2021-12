زیادتی کیس میں نام سامنے آنے کے بعد یاسر شاہ کا پہلا بیان سامنے آگیا

لاہور (آئی این پی) لیگ سپنر یاسر شاہ کے خلاف جنسی زیاتی اور ہراسانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد منظر سے غائب یاسر شاہ منظر نے پہلا ٹویٹ کردیا۔

شعیب اختر کی والدہ کے انتقال پر ایک تعزیتی پوسٹ ان کے ٹوئٹر اکانٹ سے سامنے آئی ہے ۔انہوں نے شعیب اختر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ میں آپ کے خاندان کے اس بڑے نقصان پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ، اللہ آپ کی والدہ کو جنت نصیب کرے۔

I am deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. My condolences

May ALLAH grant her high rank in janahh Ameen @shoaib100mph