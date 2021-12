قومی سلامتی پالیسی کی منظوری، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی ) میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کی منظوری پاکستان کی سیکیورٹی میں اہم سنگِ میل ہے، پاک فوج مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کرے گی۔

آئی ایس پی آر کے سربراہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی مضبوطی کیلئے اہم سنگِ میل ہے۔جامع فریم ورک قومی سلامتی کے مختلف اجزا کے درمیان باہمی روابط کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ باہمی رابطے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ضروری ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے عالمی صورت حال دیکھتے ہوئے پالیسی تشکیل دی، مسلح افواج پالیسی میں دیے گئے وژن کے حصول کیلئے اپنا کردار ادا کریں گی۔

…in evolving global environment through a whole of government effort. Pakistan’s Armed Forces will play their due part in achieving the vision laid out in the policy. (2/2)