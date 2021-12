سنہ 2021 میں پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے واقعات سنہ 2021 میں پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے واقعات

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) سال 2021ءاپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس سال میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جن کا سوشل میڈیا پر بہت شہرہ رہا۔ سوشل میڈیا پر مقبول رہنے والے ایسے ہی کچھ واقعات کی فہرست اس رپورٹ میں ترتیب دی گئی ہے۔

جنوری 2021ءمیں اسلام آباد کے ایک پرتعیش کیفے کی دوخواتین مالکان کی ویڈیو منظرعام پر آئی تھی جس میں وہ اپنے کیفے کے منیجر کی انگریزی کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ان کی اس حرکت پر سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے شدید ردعمل آیا تھا اور ’بائیکاٹ کینولی‘ کی ایک مہم بھی چلائی گئی تھی۔

This is just so sad. Class privelege, colonial hangover and depravity of Pakistani elite -- all rolled into one clip. The hero here is this manager and my salam to him for his hard work, dedication and putting up with this! pic.twitter.com/8IVnE6nSYv — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) January 21, 2021

اس کے بعد جنوری میں ہی ’ٹو فنگر ٹیسٹ‘ کولاہور ہائی کورٹ کی طرف سے غیرقانونی قرار دیا گیا تھا۔ یہ خواتین کا حمل ٹیسٹ کرنے کا ایک متنازعہ طریقہ تھا جس پر بالآخر عدالت نے پابندی عائد کر دی تھی۔

It's a small achievement in the long fight against rape but an important one: Justice Ayesha Malik of Lahore High Court finally declares the invasive two-finger test illegal. Thank you to the petitioners, activists, lawyers, Aurat Marchers and Justice Malik for making this happen — Manal Faheem Khan (@ManalFaheemKhan) January 4, 2021

فروری کے مہینے میں کورونا کے باعث سکولوں کی بندش، امتحانات کا انعقاداور بغیر امتحان طلبہ کو پاس کرنے جیسے معاملات کے سبب وفاقی وزیرتعلیم شفقت محمود سوشل میڈیا پر زیربحث آئے اوراگلے کئی ماہ تک ان کا کافی چرچا رہا۔

فروری میں ہی پاکستان کے مایہ ناز کوہ پیما محمد علی سد پارہ کے ٹو سر کرتے ہوئے لاپتہ ہوئے اور بالآخر ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔کئی ماہ کی تلاش کے بعد بالآخر ان کا جسد خاکی تلاش کر لیا گیا تھا جسے ان کے صاحبزادے نے وہیں برف میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میت کو واپس نیچے لانا لگ بھگ ناممکن تھا۔

مارچ میں معروف بینڈ ’سٹرنگز‘ ختم ہوا۔ تین دہائیوں تک یکے بعد دیگر ہٹ گیت دینے والے اس بینڈ کو ختم کرنے کا اعلان بلال مقصود اور فیصل کپاڈیا کی طرف سے کچھ یوں اچانک کیا گیا کہ مداح دنگ رہ گئے اور کئی دن تک سوشل میڈیا پر اس معاملے کا چرچا رہا۔

Tonight’s gham hour is brought to you by #Strings End of an era. pic.twitter.com/09g7CO4p5G — Faiqa. (@_coldmess) March 25, 2021

مارچ میں ہی یونیورسٹی آف لاہور میں ایک لڑکے لڑکی کے گلے ملنے کی ویڈیو منظرعام پر آئی،جنہیں بعد ازاں انتظامیہ کی طرف سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔اس ویڈیو میں ایک لڑکی ایک گھٹنے پر جھک کر لڑکے کو پرپوز کرتی ہے اور اسے پھول دیتی ہے۔ لڑکا اس کے ہاتھ سے پھول لے کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ دونوں نے یہ حرکت کھلے عام کی اور کئی طالب علموں نے اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی تھی۔

You can beat, You can kill, You can abuse, You can rape but when it comes to love they say its Islamic Republic of pakistan. What is wrong in proposing someone publicly huh.#UniversityOfLahore pic.twitter.com/GSaMk0NoUR — Danicion???? (@DanyalLaghari) March 12, 2021

اپریل میں وزیراعظم عمران خان کا جنسی زیادتیوں اور خواتین کے لباس کے متعلق متنازعہ بیان سامنے آیا، جسے سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

We expected that after the horrific Zainab incident in Kasur, people would stop believing the nonsensical notion that vulgarity causes rape culture. But clearly we were wrong. Our greatest tragedy is that we refuse to learn lessons from our tragedies. — Ammar Ali Jan (@ammaralijan) April 5, 2021

مئی میں ایم پی اے سید عبدالرشید کی طرف سے ایک ڈرافٹ بل سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا جس میں ملک میں 18سال کی عمر میں لڑکے لڑکیوں کی شادی لازمی قرار دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ بل میں کہا گیا تھا کہ اپنے بچوں کی 18سال کی عمر میں شادی نہ کرنے والے ماں باپ کو ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر وہ اس کی کوئی مناسب دلیل نہ دے سکیں تو انہیں جرمانہ کیا جائے۔

MPA's Bill In Sindh: This Bill states that now its cumpulsory for Parents to marry their children off at the age of 18, If they cant do that they have to provide 'Justified Reason' and if not provided they will be given 500 PKR fine. — Moeez Abid (@BeMoeez) May 26, 2021

رواں سال عید پر فردوس عاشق اعوان کے ایک فقرے کا بھی انٹرنیٹ پر بہت چرچا رہا۔ وہ اس وقت وزیراعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی تھیں جب انہوں نے بیان داغا کہ ”اس سال عید پر نو پپیاں، نو جپھیاں۔“اس ماہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کی ترغیب کے حوالے سے بیان دیا جس پر انہیں خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔

When Firdous Ashiq Awan said "na koi jappiyan hongi na koi pappiyan hon gin" she was literally describing my life on eid ???? — Rana Azeem Tariq (@azeem_tariq) May 8, 2021

جولائی کے مہینے میں اسلام آباد میں 27سالہ نورمقدم کے قتل کی سفاکانہ واردات ہوئی۔ نور مقدم ایک سابق پاکستانی سفارتکار کی صاحبزادی تھی، جسے اس کے دوست نے ذبح کر ڈالا تھا۔ نورمقدم کا قاتل اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور اس کے خلاف مقدمہ عدالت میں زیرسماعت ہے۔

Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women Pakistan is not safe for women #JusticeForNoor — Aniqah Sheikh (@aniqahh) July 21, 2021

جولائی میں ہی ماڈل و اداکارہ صدف کنول نے حقوق نسواں کی مہم کے خلاف ایک ایسا بیان داغا جس کا سوشل میڈیا پر کافی چرچا رہا۔ اپنے اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ ”پاکستانی خواتین کوئی بیچاری نہیں ہیں۔ شوہر ہمارا کلچر ہے اور بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی کیا ضروریات ہیں۔ اسے شوہر کے کپڑے استری کرنے چاہئیں اور اس کے جوتے اٹھانے چاہئیں۔“

Aaj kal bohat liberals aa gaye haiN... pic.twitter.com/0De5pPivxQ — Reema Omer (@reema_omer) July 30, 2021

اگست میں مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی اپنے نکاح کی تقریب میں گانے کی ویڈیو سامنے آئی جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل رہی۔

Junaid Safdar sings classic song "Kya hua tera wada" He sings too good ????#JunaidSafdar pic.twitter.com/RH4u3IZHVe — Ambreeeen.. (@Nostalgicc_A) August 25, 2021

14اگست کو مینارپاکستان پر ایک ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ ہراسگی کا واقعہ پیش آیا جو بعد ازاں خود اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں کا سستی شہرت کی خاطر رچایا ہوا ڈرامہ ثابت ہوا۔

400 m*n and not even a single one helped. Then y’all have the audacity and to say ‘not all men’ — hashir (@hashirkhanx) August 17, 2021

ستمبر کے مہینے میں آئی بی اے کی طرف سے جنسی ہراسگی رپورٹ کرنے پر ایک طالب علم کو نکال دیا گیاتھا۔ محمد جبریل نامی اس طالب علم نے فیس بک پر بتا یا تھا کہ اس نے ادارے کے ایک مرد ملازم کو ایک خاتون ملازم کو ہراساں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ستمبر میں ٹی وی میزبان ندا یاسر اپنے کچھ احمقانہ سوالوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر موضوع بحث رہیں۔ ان کے شو میں ایک الیکٹرک ریسنگ کار بنانے والے دو طالب علم شریک ہوئے تھے جو نسٹ سے تعلق رکھتے تھے اور امریکہ میں فارمولا سٹوڈنٹ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ندا یاسر شاید فارمولا ون کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں چنانچہ وہ طالب علموں سے کچھ ایسے سوالات پوچھتی ہیں کہ انٹرنیٹ صارفین سر پیٹ کر رہ جاتے ہیں۔

اکتوبر میں پاکستان نے ٹی 20ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دی، جو پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ تھا۔پاکستان سے میچ ہارنے کے بعد بھارتی باﺅلر محمد شامی کو بھارتی شہریوں کی طرف سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ویرات کوہلی اپنے کھلاڑی کے دفاع میں آگے آئے تو بھارتیوں نے انہیں بھی نہیں بخشا، حتیٰ کہ ویرات کی اہلیہ اور بیٹی کو بھی شرمناک دھمکیاں دینے لگے۔

This is for you, Pakistan. History made. All eyes on the next game, in sha Allah. #PakistanZindabad ???????? pic.twitter.com/Hsf5eUBhtD — Babar Azam (@babarazam258) October 24, 2021

نومبر پٹرول پمپس ڈیلرز ایسوسی ایشن کی طرف سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا اورپاکستانیوں کو کافی خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سارے قضیے کا بھی سوشل میڈیا پر خوب شہرہ رہا۔

I thought it’s a DJ concert but actually it’s a painting of people standing outside Petrol Pump. ???? Unreal. pic.twitter.com/TSAdTyNsvE — Osama Qadri (@OsamaQ96) November 26, 2021

دسمبر میں مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی پاکستان ہونے والی تقریبات کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا رہا۔ اس دوران مریم نواز اور دیگر لوگوں کے گانے کی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہوئیں۔

View this post on Instagram A post shared by Sara Idrees Portraits (@saraidrees_)

حالیہ دنوں کرسمس کے موقع پر کراچی کی ایک بیکری بھی انٹرنیٹ صارفین کے زیرعتاب آئی جس کے ایک ملازم نے کیک پر ’میری کرسمس‘ لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔