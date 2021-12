270 کروڑ میں بننے والی 83 فلاپ، اب تک کتنی کمائی کی ؟

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کی کہانی پر مبنی فلم "83" فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہوگئی ۔ دو سو 70 کروڑ روپے کے بجٹ سے بننے والی یہ فلم باکس آفس پر خاطر خواہ کمائی نہ کرسکی جس کے باعث پروڈیوسرز کے کروڑوں روپے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔

بھارت کے معروف فلمی نقاد ترن آدرش کے مطابق اپنی ریلیز کے پہلے چار دنوں میں مجموعی طور پر 83 فلم نے 54.29 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے۔ فلم نے پہلے دن جمعہ کو 12.64 کروڑ، دوسرے دن 16.95 کروڑ، تیسرے روز 17.41 کروڑ اور چوتھے روز 7.29 کروڑ روپے کمائے۔

ترن آدرش کے مطابق اگر چوتھے دن بھی فلم کی کمائی ڈبل ڈیجیٹ ہوتی تو پھر یہ آگے بھی جاسکتی تھی لیکن چھوٹے شہروں اور سنگل سکرینزسینما گھروں میں یہ فلم بری طرح فلاپ جا رہی ہے جب کہ ملٹی پلیکس سینما گھروں میں فلم کچھ نہ کچھ کمائی کر رہی ہے۔

#83TheFilm remains low… A double digit Day 4 would’ve salvaged the situation, but the rejection is apparent in its numbers… Premium multiplexes are driving its biz, but that’s not enough… Fri 12.64 cr, Sat 16.95 cr, Sun 17.41 cr, Mon 7.29 cr. Total: ₹ 54.29 cr. #India biz. pic.twitter.com/vZ9bITOkx7