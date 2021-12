امریکہ میں 130 سال پرانا ٹائم کیپسول برآمد، اس میں کیا کچھ ہے؟

رچمنڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست ورجینیا میں ایک مجسمے کے پلیٹ فارم سے 130 سال پرانا ٹائم کیپسول برآمد ہوا ہے جس میں اس وقت کے زمانے کی معلومات ہوسکتی ہیں۔

ورجینیا کے گورنر رالف ناتھم نے ٹائم کیپسول کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ وہی ٹائم کیپسول ہوسکتا ہے جس کو سب لوگ تلاش کر رہے تھے۔

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق یہ ٹائم کیپسول 1887 میں امریکی خانہ جنگی کے دوران دفن کیا گیا تھا۔ اس ٹائم کیپسول میں بٹن ، گولیاں، کنفیڈریٹ کرنسی، نقشہ جات، مقتول صدر ابراہم لنکن کی تابوت میں لی گئی نایاب تصویر اور دیگر اشیا شامل ہیں۔

ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ میں جو کہ 1861 سے 1865 تک کی خونی سول وار کے دوران جنوب کا دارالحکومت تھا، لگا ہوا رابرٹ ای لی کا مجسمہ رواں برس ستمبر میں ہٹا گیا تھا، اسی مجسمے کی بنیادوں سے یہ ٹائم کیپسول برآمد ہوا ہے۔

ورجینیا کے گورنر رالف ناتھم نے ٹائم کیپسول کی ایکسرے تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اس باکس کو ماہرین کی موجودگی میں منگل کو امریکی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے (پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے) کھولا جائے گا۔

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.

The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o