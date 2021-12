رشبھ پنت نے دھونی کو بڑے اعزاز سے محروم کردیا

سنچورین (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے جا رہے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں انڈیا کے وکٹ کیپر رشبھ پنت نے وکٹ کے پیچھے 100 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز اپنے نام کرلیا۔

رشبھ پنت نے اپنے 26 ویں ٹیسٹ میچ میں وکٹ کے پیچھے ٹمبا باووما کا کیچ پکڑ کر اپنے 100 شکار مکمل کیے۔ وہ سب سے تیزی کے ساتھ 100 کھلاڑیوں کو آؤٹ (کیچ، سٹمپ، رن آؤٹ) کرنے والے پہلے انڈین بن گئے ہیں ۔ اس سے پہلے یہ اعزاز مہندر سنگھ دھونی کے پاس تھا جنہوں نے 36 میچز میں یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا۔

