ناک کی سرجری کے بعد شاہنواز دھانی کی طبیعت کیسی ہے؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) فاسٹ باؤلر شاہ نواز دھانی ناک کی سرجری کے بعد رو بصحت ہیں۔

کرکٹر نے ٹوئٹر پر مداحوں کو اپنی صحت کی صورت حال کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اب پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں جس پر وہ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز کراچی کے نجی ہسپتال میں شاہنواز دھانی کے ناک کا آپریشن کرکے بچپن سے پھنسے ہوئے کنکر کو نکالا گیا تھا۔ اس کنکر کی وجہ سے ان کی ناک کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہوگئی تھی جس کو اب سیدھا کردیا گیا ہے۔

Alhamdulillah Feeling much better now.

Thank you everyone for prayers and well wishes. May Allah bless you all. ❤️????.