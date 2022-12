موبائل فونوں کی شامت (3) موبائل فونوں کی شامت (3)

قارئینِ گرامی! یہ اِس آرٹیکل کے اردو ترجمے کی تیسری اور آخری قسط ہے جو ”دی نیویارک ٹائمز“ کے انٹرنیشنل ایڈیشن میں 16دسمبر 2022ء (صفحہ نمبر 9پر) کو شائع ہوا تھا اور جس کا عنوان تھا:

U.S strains to control spyware, but uses it,

اِس عنوان کا اردو ترجمہ بھی یہی ہے کہ: ”امریکہ اگرچہ سپائی ویئر کو کنٹرول کرنے کی تگ و دو کرتا ہے لیکن خود اِسے استعمال بھی کرتا ہے“۔۔۔ یعنی یہ امریکہ کی دوغلی پالیسی کے استعمال کا ایک کھلا ثبوت ہے۔۔۔ آپ یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

…………………………

مسٹر طل ڈیلین نے جبری ریٹائرمنٹ کے بعد 2008ء میں قبرص جا کر ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام اِس نے سرکلز (Circles) رکھا۔ اِس کمپنی میں طل نے ایک نئی جاسوسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جس کو ”سگنلنگ سسٹم 7“ کا نام دیا۔جب یہ سرویلنس کمپنی مشہور ہو گئی تو ٹل نے اسے فروخت کرکے کئی اور کمپنیاں بنائیں جو سرویلنس آلات کا کاروبار کرتی تھیں۔ اِس نے دنیا بھر سے بہترین ہیکرز (Hackers) اکٹھے کئے جن میں اسرائیلی ملٹری کے سابق سپائی ویئر ماہرین بھی شامل تھے۔ ہم نے مسٹر ڈیلین سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس کا انٹرویو کر سکیں لیکن وہ کسی بھی قسم کا انٹرویو دینے سے انکار کرتا رہا۔ اِس کے وکلاء کے توسط سے بھی ہم نے اِس سے یہ درخواست کی کہ وہ لکھے ہوئے سوالات کے تحریری جواب ہی دے دے لیکن وہ اِس پر بھی راضی نہ ہوا۔

سرکلز (Circles)کی فروخت کے بعد وہ کئی برس تک قبرص ہی میں مقیم رہا۔ اِس کے بعد 2019ء میں اِس نے فاربز (Forbes) کو ایک انٹرویو دیا۔یہ انٹرویو اِس نے اپنی ایک گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیا۔ اِس سفر میں اِس نے قبرص کے ایک شہر کا لارناکا (Larnaca)میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دکھایا کہ اگر کسی چلتی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کیا جائے تو آس پاس کے موبائل فونوں میں گھس کر واٹس آپ کے سارے پیغامات چوری کئے جا سکتے ہیں۔۔۔ یہ ایک نئی طرح کی سرویلنس کامیابی تھی!

کچھ عرصہ بعد قبرص حکومت نے انٹرپول کے ذریعے طل کو گرفتار کرنے کی درخواست دی۔ انٹرپول ایک گلوبل پولیس ایجنسی ہے جو غیر قانونی سرویلنس کارروائیوں کی روک تھام کرتی ہے۔ عدالتوں میں یہ مقدمہ چلا تو مسٹر طل ڈیلین کی کمپنی نے 10لاکھ ڈالر جرمانہ ادا کرکے اُسے بچا لیا۔ اِس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ قبرص کے کاروباری لوگوں نے طل کا خیر مقدم کرنا چھوڑ دیا۔ قبرص کے کئی آفیسرز جو اِس مقدمے سے متعلق تھے اُنہوں نے بھی طل کے غیر قانونی کاروبار کی گواہی دی۔

اِس کے بعد مسٹر ڈیلین قبرص سے نکل کر ایتھنز (Athens)میں چلا گیا جو یونان کا دارالحکومت ہے۔2020ء میں وہاں جا کر اِس نے انٹالیکس (Intellax) کمپنی قائم کر لی اور اسی طرح سپائی ویئر پراڈکٹ پری ڈیٹر کا کاروبار دوبارہ بڑی شد و مد سے شروع کر دیا۔

یہ پری ڈیٹر ایک ایسا جاسوسی آلہ ہے جو ٹارگٹ موبائل فون کے حامل کو اپنے فون پر انگلی مارنے کو کہتا ہے لیکن جونہی فون کا مالک اپنے فون پر انگلی لگاتا ہے اِس کی جاسوسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اِس کے مقابلے میں پیگاسس میں یہ خوبی ہے کہ اِس کے ٹارگٹ پر انگلی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

انٹالیکس بھی NSO گروپ کی پراڈکٹس کا ایک حصہ تھا۔ یوکرائن نے بھی اسرائیل سے پیگاسس خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ اسرائیلی حکومت نے NSO کو حکم دیا کہ وہ اِس سسٹم کو یوکرائن کے ہاتھ فروخت نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے روس اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں رخنہ پیدا ہو جائے گا۔

جب یہ کوشش ناکام ہو گئی تو طل کی انٹالیکس کمپنی کے یوکرائن سے رابطہ کیا اور یہ نیا سسٹم دینے کی پیشکش کی۔ دی نیویارک ٹائمز نے نو صفحات پر مشتمل اِس معاہدے کی کاپی حاصل کر لی جو یوکرین اور طل کے درمیان عمل میں لایا جا رہا تھا۔ انٹالیکس نے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ پری ڈیٹر سسٹم بھی یوکرین کو دے سکتا ہے لیکن اِس کے لئے طل کی کمپنی نے بہت زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا جس پر یوکرین نے یہ پیشکش مسترد کر دی لیکن کوششیں پھر بھی جاری رہیں اور آخر کار طل اور یوکرینی حکام کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ انٹالیکس پر نہ تو اسرائیلی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی تھی اور نہ یونان کی طرف سے کوئی قدغن لگائی گئی۔

حال ہی میں ایک بین الاقوامی فرم جس کا نام میٹا (Meta) ہے اور اِس کے علاوہ کینیڈا کی ایک لیبارٹری نے بھی جو سائبر سیکیورٹی کا کھوج لگانے کا کام کرتی ہے، کئی ملکوں میں پری ڈیٹر (Predator) سسٹم کی موجودگی اور کارکردگی کا سراغ لگایا ہے۔ اِن ممالک میں آرمینیا، مصر، یونان، انڈونیشیا، مڈغا سکر، اومان، سعودی عرب، سربیا، کولمبیا، آئیوری کوسٹ، ویت نام، فلپائن اور جرمنی شامل ہیں۔

اِن ممالک میں اِس سپائی وئیر کی موجودگی کا سراغ ایسی فرموں اور اداروں نے لگایا ہے جو ایک طویل عرصے سے سپائی ویئرکی تلاش کا کام کر رہے ہیں۔

……………………

قارئینِ محترم! یہ آرٹیکل پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہو گا کہ آپ کا موبائل فون جتنا فائدہ مند ہے اُتنا نقصان دہ بھی ہے۔ دراصل جدید ٹیکنالوجی کا ہر چھوٹا بڑا آلہ یہی دہری خصوصیات رکھتا ہے۔۔۔ اب آپ کو اِن سوالوں کا جواب اوربعض حقائق کا ادراک بھی ہو جانا چاہیے:

1۔ہماری انٹیلی جنس ایجنسیاں جب بھی کسی مشکوک ملزم کو گرفتار کرتی ہیں تو اِس کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی تلاش کیوں کرتی ہے۔

2۔آپ کا موبائل فون آپ کے کردہ یا ناکردہ گناہوں کا ثبوت کیسے فراہم کر دیتا ہے۔

3۔خدا نے تو ہمارے دائیں بائیں کاندھوں پر دو فرشتے (منکر اور نکیر) بٹھا رکھے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن موبائل فون تو گویا Two in one ہے۔ یہ تو صرف بقول غالب آپ کے کردہ گناہوں کا شاہد ہے بلکہ اِن ناکردہ گناہوں کی حسرت کی ”داد“ بھی دیتا ہے جو آپ سے عملاً سرزد نہیں ہوئے لیکن آپ اِن کا ارتکاب کرنا ضرور چاہتے تھے۔

4۔آپ کا ظاہری دوست آپ کا باطنی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ سے اِس موبائل فون پر ایسی گفتگو کرتا ہے جو آپ کی سادہ لوحی اور آپ کے دوست کی عیاری کا سراغ دیتی ہے۔ آپ اپنے اس ”ظاہرا“ دوست کے سامنے وہ سارا سچ اُگل دیتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔

5۔ یہ موبائل فون آج کل میاں بیوی کے درمیان باہمی کشیدگی کا ایک ”منہ بولتا“ ثبوت بن چکا ہے۔اِس سے کئی طلاقیں ہو چکی ہیں اور کئی ہونے کے قریب ہیں۔

6۔ اگرچہ پیگاسس، پری ڈیٹر، گریفائٹ اور انٹالیکسوغیرہ جیسے سپائی ویئر ”محفوظ“ گردانے جاتے ہیں لیکن جس ملک / ادارے/ ایجنسی نے یہ آلات بنائے ہیں اُنہوں نے اِن کا توڑ بھی دریافت کر رکھا ہے۔۔۔ دنیا کا کوئی ہتھیار اب تک ایسا ایجاد نہیں ہوا (ماسوائے جوہری بم کے) جس کا کاؤنٹر موجود نہ ہو۔ ہر جدید آلے کا موجد آلے کے ساتھ اِس کا ”کاؤنٹر آلہ“ بھی ایجاد کرتا اور اِس کے بعد ہی اِسے مارکیٹ میں لاتا ہے۔

اِس کہانی کا ”مارل“ یہ ہے کہ:

الف۔ موبائل فون کو صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ ہم تیسری دنیا کے لوگ اِس کا جو بے دریغ استعمال کرتے ہیں وہ ”بے دریغ“ ابتلاؤں، سزاؤں اور ایذاؤں کا سبب بھی بن رہا ہے اور اگر اب تک نہیں بنا تو انتظار فرمایئے، کسی نہ کسی دن یہ بن کر رہے گا۔

ب۔ اپنے موبائل پر بھول کر بھی کوئی ایسی بات نہ کیجئے جو آپ کی ”آڈیو لیک“ بن کر آپ کے گلے کا ہار بن جائے۔

ج۔ واٹس آپ پر آپ جو تصاویر یا آڈیو بھیجتے ہیں اِن کو ”ڈاکٹر“ کیا جا سکتا ہے یعنی ”محمود“ کی پگڑی ”احمد“ کے سر باندھ کر ”احمد“ کو سرِ بازار رسوا کیا جا سکتا ہے۔

د۔ موبائل فون پر صرف وہی بات کیجئے جو ”بے ضرر“ ہو اور انتہائی ضروری ہو۔ گفتگو میں اختصار سے کام لیجئے۔ ایسے تبصروں اور تجزیوں سے گریز کیجئے جو آپ کے سیاسی میلانات، طرفداریوں، حمایتوں یا مخاصمتوں کا سراغ دیں۔(ختم شد)