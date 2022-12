قومی ٹیم کے فاسٹ باؤلر حارث رؤف نے شادی کے بعد مداحوں کوایک اور خوشخبری سنا دی

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے فاسٹ باؤلر حارث رؤف نے انجری سے صحتیاب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔

ٹوئٹر پر حارث رؤف نے اپنی 2 ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے انجری سے صحتیاب ہونے کے حوالے سے ٹوئٹ کی جس میں درج تھا کہ’ الحمد اللہ اب بہتر محسوس کررہا ہوں آپ مجھے جلد دیکھیں گے، ویڈیو میں حارث کو بولنگ اور بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Alhamdullilah feelings good see you soon???? pic.twitter.com/w1Od40Maut