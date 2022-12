بیٹے نے اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش پوری کردی، سوشل میڈیا پر جذباتی پیغام جاری کر دیا

سرینگر (ویب ڈیسک)بچپن میں اپنی ماں کی خواہش سن کر بیٹے نے جوان ہونے تک سر توڑ محنت کی اور پھر وہ دن آیا جب بیٹا پائلٹ بنا اور اپنی ہی فلائٹ پر ماں کو عمرہ کی ادائیگی کیلئے مکہ لے کر گیا، نوجوان کا پیغام سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے صارف عامر راشد وانی کی شیئر کی گئی پوسٹ زیر گردش ہے جس میں ایک فرمانبردار بیٹے کے ماں کے خواب کو پورا کرنے کیلئے پہلے پائلٹ اور پھر اپنے ہی جہاز پر ماں کو خانہ کعبہ یعنی مکہ شہر لے جانے کا خواب پورا کرنے کا ذکر ہے۔ٹوئٹر صارف عامر راشد وانی نے 2 تصاویر شیئر کرتے ہوئے ٹوئٹ کی کہ "میری ماں نے سکول کے دور میں میرے لیے ایک کارڈ لکھا جسے انہوں نے میرے سینے پر لگایا"۔

انہوں نے ٹوئٹ میں آگے یہ بھی لکھا کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھیں کہ جب تم پائلٹ بن جاؤ گے تو مجھے اپنے جہاز میں مکہ لے جانا۔عامر راشد نے مزید لکھا کہ' آج میری ماں مکہ جانے والے مسافروں میں سے ایک ہیں اور میں اسی جہاز کا پائلٹ ہوں۔

♥️♥️My mother wrote me a card for the school and hung it on my chest, and used to tell me that: "When you become a pilot, take me to #Makkah ???? on you plane."

Today my mother is one of the travelers to the Holy Kaaba ???? and I am the pilot of the flight ????. pic.twitter.com/c6KuKjvGum