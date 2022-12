کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز اور سابق کپتان سرفراز احمد سے متعلق طنزیہ ٹویٹ کرنے پر کھلاڑی کی اہلیہ نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی درگت بنا دی۔

پاک انگلینڈ ٹیسٹ کے اختتام پر سرفراز احمد نے انگلش بلے باز بین ڈکٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ڈکی بھائی آپ نے شاندار کھیل پیش کیا ، سرفراز کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یوٹیوبر نے لکھا " میرے مداح آپ جو کئی بھی ہو ، آپ کا شکریہ۔

سعد الرحمن ڈکی کی اس طنز پر جس میں انہوں نے قومی کرکٹر کو " جو کوئی بھی ہو" کہا پر سرفراز کے مداح بری طرح سیخ پا ہو گئے اور ڈکی بھائی پر خود تنقید کیں ،ا یسے میں سرفراز احمد کی اہلیہ خوش بخت بھی میدان میں آئیں اور کہا کہ اس قسم کے سستی شہرت والے بلاگرز سے تھک چکی ہوں ، انہیں شرم آنی چاہئے ۔

So done with these cheap bloggers! So stupid..

SHAME ON YOU https://t.co/EEFIVl1dax