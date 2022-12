"آپ کو 1 کروڑ 65 لاکھ کی نئی گاڑی دی گئی" پی سی بی نے رمیز راجہ کے نجم سیٹھی پر الزامات کی تردید کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے سابق چیئرمین رمیز راجہ کی جانب سے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کردی۔

پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں رمیز راجہ کی جانب سے نجم سیٹھی کے خلاف بیانات پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان بیانات کا مقصد موجودہ چیئرمین کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پی سی بی نے واضح کیا کہ وہ اپنے چیئرمین اور ادارے کی ساکھ کے دفاع اور تحفظ کیلئے قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ رمیز راجہ کا اپنا اور نجم سیٹھی کے اخراجات کا موازنہ گمراہ کن اور غلط ہے، یو اے ای کے متعدد دوروں کے باوجود نجم سیٹھی نے کبھی بھی پی ایس ایل الاؤنس وصول نہیں کیا، ان کا الاؤنس بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے مطابق ادا کیا گیا تھا، اس کے برعکس رمیز راجہ کو 1 کروڑ 65 لاکھ کی نئی گاڑی فراہم کی گئی۔

پی سی بی نے نجم سیٹھی کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے بیان کیا کہ وہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، کاؤنٹر ٹیرارزم ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے انہیں باقاعدہ ایڈوائزری جاری کی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے سیکیورٹی اخراجات زیادہ تھے۔

PCB has expressed its disappointment over the comments made and language used by former Chairman Mr Ramiz Raja against the Chairman of the PCB Management Committee Mr Najam Sethi

