انسپکشن کے دوران بھارتی پولیس اہلکار  رائفل ہی لوڈ نہ کرپایا ، افسران بھی ہنستے رہے 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک اچانک انسپکشن کے دوران انکشاف ہوا کہ اہلکار رائفل لوڈ کرنا نہیں جانتے ، ایسے ہی ایک اہلکار کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اترپردیش کے خلیل آباد پولیس سٹیشن میں افسر کی جانب سے اہلکاروں کی پھرتی اور بوقت ضرورت فائر کرنے کا امتحان لیا گیا ، انسپیکشن کے دوران ایک سب انسپکٹر رائفل ہی لوڈ نہ سکا ، صرف اتناہی نہیں صاحب بہادر نے گولی کو براہ راست بندق کی نال میں ڈال دیا ۔

ایک سب انسپکٹر کے بندوق سے اس قدر ناآشنا ہونے پر موقع پر موجود افسران ہنستے رہے جبکہ واقعے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ۔

During surprise inspection of DIG RK Bhardwaj to check preparedness of the police in UP's Sant Kabir Nagar, a video of a sub-inspector putting cartridge from the opening of the barrel of an anti riot gun which uses rubber bullets has surfaced. pic.twitter.com/ZphxzBzUH2