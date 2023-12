میلبرن ٹیسٹ کے دوران کیمرامین نے ایسا کام کردیا کہ جوڑا منہ چھپانے پر مجبور ہوگیا

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن ٹیسٹ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہنسنے پر مجبور کردیا۔

میچ کے دوران جب کیمرہ مین نے تماشائیوں کی طرف کیمرہ کیا تو ایک ایسے جوڑے پر فوکس چلا گیا جو وہاں پُرسکون اور رومانوی انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔لڑکی نے اپنا سر لڑکے کی گود میں رکھا ہوا تھا کہ کیمرہ مین نے دونوں پر فوکس کرلیا۔ جوں ہی یہ منظر بڑی اسکرین پر چلا تو ہجوم نے شور مچاکر دونوں کو خوب داد دی۔

تماشائیوں کے شور پر جوڑے کو یہ احساس ہوا کہ دراصل یہ سب ان کی طرف متوجہ ہیں جس پر وہ دونوں گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئے بعد ازاں لڑکے کو اپنے منہ پر کپڑا باندھ کر سٹیڈیم سے بھاگتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

