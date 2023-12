آسٹریلیا کا تاریخی پس منظر، سڈنی میں کوئی جگہ محفوظ نہ تھی، جرائم پیشہ افراد بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے،12 سال تک قدیمی لوگوں سے لڑائی جاری رہی آسٹریلیا کا تاریخی پس منظر، سڈنی میں کوئی جگہ محفوظ نہ تھی، جرائم پیشہ ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:3

آسٹریلیا کا تاریخی پس منظر

In 1770 James Cook took possession of Australia on behalf of the British Crown under the name of New South Wales.

13 مئی 1787ء کو Arther Phillips کی کمان میں پہلا گیارہ چھوٹے جہازوں کا قافلہ Portsmouth انگلینڈ سے چلا۔ اس میں 775 Convicts،247 Merines، 223 Crew کے لوگ تھے۔ اس میں کچھ لوگوں کی بیویاں، بچّے اور چھے جانور اور پرندے بھی تھے۔

آسٹریلیا میں آکر راشن کم پڑنے لگا تو راشن چوری کی سزا موت رکھّی گئی۔ Barrel نامی پہلا شخص تھا جس کو یہ سزا دی گئی۔

پہلا گورنر Phillip اُن کی زبان سیکھنا چاہتا تھا اور مزید یہ کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور اُن کے رسم و رواج کیا ہیں بلکہ اُن سے دوستی بھی، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ ایک سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ نئے آنے والوں سے رابطے کے حق میں نہ تھے۔

انگریزوں سے لگی Samll Pox سے دو ہزار Aboriginals ہلاک ہوگئے۔ کیونکہ Small Pox کے خلاف اُن لوگوں میں Resistance نہیں تھی۔ عورتوں، بچّوں، بوڑھوں کی Small pox سے مرنے والوں کے سڈنی ہاربر کے ساتھ ڈھیر لگ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اُن میں سے اکثر وہاں سے بھاگ گئے۔

گورنر Phillip کی کوشش تھی کہ Aboriginals سے کسی طرح رابطے ہوں۔ ایک دفعہ وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ Aboriginals کی طرف گیا۔ لیکن اُنہوں نے اُن کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کی۔ وہاں ایک Uncommon Size Spear پڑی تھی۔ Phillip نے اُن سے پُوچھا کہ وہ یہ لے سکتا ہے لیکن Aboriginal Bennellong نے فوراً اُسے اُٹھا کر دُور پھینکا جو ایک بوڑھے پر جا گری۔ اُس نے اُٹھا کر Phillip کے دے ماری اور وہ کندھے سے ہوتی ہوئی جسم کی ”کالربون“ میں دَھنس گئی۔ Aborginals سب Bushes میں بھاگ گئے۔ Phillip کو فوراً کشتی میں واپس سڈنی لے جایا گیا اور Spear کو نکال کر علاج شروع ہوا اور Phillip صحت مند ہوگیا۔

Phillip میں دونوں پہلو تھے۔ کبھی قدیمی لوگوں کے ساتھ نرمی بھی برت لیتا تھا اور کبھی سخت روّیہ بھی۔ لیکن جب وہ چلا گیا 1792ء میں تو دوسرے گورنروں کے دَور میں پھر قتل و غارت گری چلتی رہی اور چوری چکاری بھی جاری و ساری رہی۔

1797ء میں Pemulway (Aboriginal) ایک ہزار حملہ آوروں کے ساتھ Paramatta دریا کے پاس ایک کھُلے میدان میں نبرد آزما ہوا۔ Pemulway زخمی ہوا۔ اُس کا علاج بھی کیا گیا۔ ٹھیک ہوگیا۔ لیکن وہاں سے پھر فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ آخر 1802ء میں وہ مارا گیا اور اُس کا سر کاٹ کر ایک جار میں لندن بھیجا۔ 12 سال تک ان قدیمی لوگوں سے لڑائی جاری رہی۔

چونکہ سڈنی میں کوئی محفوظ جگہ جرائم پیشہ لوگوں کے لئے نہ تھی وہ کسی نہ کسی طرح بھاگ جاتے تھے لہٰذا بعد میں پھر Tasmania میں Port Arther Penal Settlement بنائی گئی تاکہ اُن کو وہاں مقیّد کیا جائے۔ وہاں جو Convicts سُدھر جاتے اُن کو کارپینٹری، Cooking، Cleaning کی تربیت دی جاتی اور جو نہ سُدھرتے وہ لوہے کی چینز میں ہی رہتے اور اُن سے سخت کام لیے جاتے اور اُن کی سخت نگرانی کی جاتی۔ کوڑوں کی سزا بھی دی جاتی رہی۔

بعد میں اِس Settlement کو بند کر دیا گیا کیونکہ خرچہ زیادہ تھا اور اصلاح کم ہو رہی تھی۔

