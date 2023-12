اپنے آپ کو نوکری سے کیسے نکال دوں؟ شاہ رخ خان کا مداح کو جواب

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی وڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے ’جوان‘ اور ’ڈنکی‘ کی تشہیری مہم پر اعتراض کرنے والے کو دلچسپ مزاحیہ جواب دیا ہے۔

اداکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر مداحوں کے ساتھ ایک سیشن رکھا جس میں انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیئے۔

سوشل میڈیا کے ایک صارف نے اداکار کو مخاطب کرکے لکھا کہ انہوں نے ’جوان‘ اور ’ڈنکی‘ کی بدترین تشہیری مہم کا مشاہدہ کیا ، آپ کو ماہر ملازمین کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہے۔

Main hi marketing karta hoon. How to fire myself!! #Dunki https://t.co/MTYlYfs6fV