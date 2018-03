سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو ب±ش مصور بن گئے، فن پاروں کی نمائش اپریل میں منعقد ہو گی

نیویارک(اے پی اے )سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو ب±ش نے سن 2009 میں منصب صدارت سے فارغ ہونے کے بعد مصوری کے قدیمی شوق کو اپنا لیا تھا۔ ا±ن کے فن پاروں کی اولین نمائش اپریل کے شروع میں ہو گی۔امریکا کے سابق صدر جارج ڈبلیو ب±ش کی پینٹنگز کی نمائش کا نام ’لیڈرشپ کا فن، ایک صدر کی ذاتی سفارت کاری‘ (The Art of Leadership: A President's Personal Diplomacy) رکھا گیا ہے۔

رواں برس اپریل کے اوائل میں اِن فن پاروں کی نمائش ڈلاس شہر کی جنوبی میتھوڈِسٹ یونیورسٹی میں قائم جارج ڈبلیو ب±ش صدارتی مرکز میں منعقد کی جائے گی۔ یونیورسٹی کیمپس میں واقع یہ مرکز ایک لائبریری اور میوزیم پر مشتمل ہے۔جارج ڈبلیو ب±ش صدارتی مرکز کی جانب سے نمائش کے اعلان میں سابق امریکی صدر کے فن پاروں کے موضوعات کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ اِس اعلان میں یہ ضرور کہا گیا کہ نمائش میں قدیمی آرٹ کے نمونے، تصاویر اور ذاتی مشاہدات کی اشیائ بھی شامل ہوں گی۔ بیان کے مطابق نمائش سے آگاہی ہو گی کہ یہ سابق امریکی صدر دوسرے عالمی لیڈروں کے ساتھ کس انداز کا منفرد تعلق رکھتے تھے۔دو مرتبہ منصبِ صدارت پر فائز رہنے والے جارج ڈبلیو ب±ش نے سن 2009 میں فراغت پاتے ہی رنگ اور برش اٹھا کر اپنی سوچ کے مطابق بعض عالمی لیڈروں کے پورٹریٹ بنانے کے علاوہ ساکت زندگی کو کینوس پر اتارنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس دوران انہوں نے جانوروں کی پینٹنگز بنانے کا آغاز بھی کیا۔ ان میں سے ایک ان کے اس کتے بارنی کا پورٹریٹ ہے، جو سن 2013 میں مر گیا تھا۔ بارنی اسکاٹش نسل کا ٹیریئر تھا۔ ذاتی پورٹریٹس بھی نمائش کا حصہ ہوں گے۔ ایک لیک ہو جانے والی ای میل کے مطابق صدر ب±ش کا ایک ایسا پورٹریٹ بھی نمائش میں رکھا جائے گا، جس میں وہ غسل خانے میں شیو کرنے کے لیے استعمال ہونے والے شیشے میں خود کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ایسی تصویر بھی ہے جس میں غسل خانے کے ٹب میں وہ پانی میں لیٹے ہوئے ہیں اور ا±ن کی ٹانگیں ٹب سے باہر ہیں۔وائٹ ہاو¿س کو خیرباد کہنے کے بعد سے جارج ڈبلیو ب±ش امریکی شہر ڈلاس میں رہائش پذیر ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ڈلاس آ کر انہوں نے مصوری کی تربیت بھی ایک مقامی استاد سے لی۔ ب±ش کے مطابق پینٹنگز کا شوق انہیں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی ایک کتاب پڑھنے سے ہوا۔ چرچل کی کتاب سن 1948 میں شائع ہوئی تھی اور ا±س کا نام ’فرصت میں مصوری‘ یا Painting as a Pastime ہے۔ ب±ش نے اپنی ہر پینٹنگ پر نام کے بجائے تینتالیس (43) کے ہندسے لکھے ہیں۔ وہ امریکا کے تینتالیسویں صدر تھے اور 43 سے مراد یہی ہے۔ انہوں نے مصوری کو ایک دلچسپ مشغلہ قرار دیا ہے۔

مزید : عالمی منظر