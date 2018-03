پاکستان کی پہلی ڈیری بک کی اسلام آباد میں رونمائی

اسلام آباد ( پ ر)پاکستان میں سوئس سفارت خانے اور انوسٹمنٹ بورڈ کے تعاون سے نیسلے پاکستان نے Drops of the Divine: A Story of Milk in Pakistan نامی ڈیری کتاب کا افتتاح کیا جس میں ملک میں دودھ کی کہانی بیان کی گئی ہے ، مارکنگز پبلشنگ کی طرف سے تیار کردہ، یہ ایک خوبصورت اور باتصویر کتاب ہے جو ملک میں پیکیجڈ ملک کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے۔پاکستان دنیا میں دودھ کی پیداوار کے حوالے سے چوتھابڑا ملک ہے،ڈیری سیکٹر اور مویشیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پاکستان کی مجموعی GDP کا 11 فیصد ہے۔پاکستان بننے کے بعد سے ڈیری کا شعبہ مسلسل ترقی کرتا اور یاد گاری تبدیلیوں سے گزرتا رہا ہے۔جیسا کہ ڈیری کی کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے، آزادی سے لے کر اب تک پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے۔ان دیہی علاقوں کے رہائشیوں نے اپنے استعمال کے لئے مویشی پالے اور خام ددودھ پیدا کیا۔ برسوں بعد جب پاکستان میں شہری آبادی کا تناسب بڑھتا گیا تو ان کسانوں نے کثیر آبادی والے شہری علاقوں میں گوالوں کے ذریعے دودھ کی تقسیم شروع کردی۔80 کی دھائی کے دوران حکومتِ پاکستان نے ڈیری کے شعبے کو ترقی دی اور پیکیجڈ ملک کی صنعت کے لئے پالیسیاں وضع کیں۔

اس کے بعد 1988 ء میں نیسلے نے ،MilkPak لمیٹڈ کے ساتھ شراکت کی اور ملک میں مائع اور پاؤڈ ر دودھ کی ڈیری انڈسٹری میں انقلاب لے آئی جیسا کہ ہم آج ہمارے سامنے ہے۔ نیسلے پاکستان فی الوقت دودھ اور مشروبات کی سب سے بڑی کمپنی ہے،جو مائع اور پاؤڈر دودھ کی مصنوعات کا وسیع پورٹ فولیو رکھتی ہے اور 30 سال سے زائد عرصے سے پاکستانیوں کے معیارِ زندگی کوبڑھانے کی اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیسلے پاکستان کے CEO ، برونو اولیر ہوک نے پیکیجڈ ڈیری کی صنعت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا :’’ڈیری اور پاکستان میں پیکیجڈ ملک انڈسٹری کی تاریخ بیان کرنے کے علاوہ یہ کتاب ملک میں ڈیری کے شعبے سے منسلک افراد کی بصیرت کی حامل ہے۔ڈیری سیکٹر نے پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے ، اور ہماری پوری ڈیری چین ہمارے ڈیری کے کسانوں کے لئے مہذب کام اور روزگار کو فروغ دینے کے لئے SDGs کے ذریعے پُر عزم ہے۔‘‘اس موقع پر پاکستان میں سوئس سفیر، عزت مآب تھامس کولی نے کہا:’’اسلام آباد میں کتاب Drops of the Divine: A Story of Milk in Pakistan کی رونمائی پر ہم بہت خوش ہیں۔پاکستان کی ڈیری کی صنعت بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، اور آج اس کتاب کی رونمائی اس حقیقت کا مظہر ہیں۔ہم نیسلے اور پاکستان میں اس کی کامیابیوں پر بہت فخر کرتے ہیں ، خاص کر اس کی ویلیوز اور ڈیری کسانوں کی معیشت کو بہتر بنانے کے عزم سے۔‘‘ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری BOI ، سمیرہ صدیقی نے کہا:’’پاکستان ایشیا پیسیفک کے ٹاپ تھری ممالک میں سے ایک ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ ڈیری پیداوار والے ممالک ہیں۔ڈیری کی اس کتاب کی اشاعت نیسلے پاکستان کی جانب سے ایک قابلِ اطمینان قدم ہے۔ پاکستان کے ڈیری کے شعبے میں یہ کتاب پاکستان کے ڈیری سیکٹر کی مشکلات اور ان پر قابو پانے کی کامیابیوں کی ایک بصری تصویر ہے۔‘‘

ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پیکیجڈ ملک کے لئے دودھ کہاں سے آتا ہے اور یہ کس طرح ہم تک پہنچتا ہے۔لہٰذا Drops of the Divine: A Story of Milk in Pakistan نامی یہ کتاب ہمیں پس منظر میں لے جاکر گائے سے صارفین تک دودھ کے پورے سفر کے بارے میں بتاتی ہے۔

