انتظار قتل کیس کی واحد عینی شاہد مدیحہ کیانی نے تہلکہ خیز حقیقت بیان کردی ،پہلا ویڈیو بیان جاری کر کے ایسی بات کہہ دی کہ سندھ پولیس میں کھلبلی مچ جائے گی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انتظار قتل کیس کی واحد عینی شاہد مدیحہ کیانی نے اپنے پہلے ویڈیو بیان میں تفتیشی عمل پر سوالات اٹھاتے ہوئے رینجرز سے تحفظ کی اپیل کردی۔ان کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ انتظار کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔

13 جنوری کو ڈیفنس کے علاقے خیابان اتحاد میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے 19 سالہ نوجوان انتظار کی دوست اور قتل کی واحد عینی شاہد مدیحہ کیانی کا پہلا ویڈیو بیان منظر عام پر آگیا۔مدیحہ کیانی نے مقتول کے والد کے ہمراہ ویڈیو بیان میں مدیحہ کیانی نے انکشاف کیا کہ واقعے کے روز سلمان نامی نوجوان صبح نہیں بلکہ عصر کے وقت ہمیں ملا اور اس کا انداز بہت مشکوک تھا۔انہوں نے کہا کہ سچ سامنے لانا ہے تو ماہ رخ نامی لڑکی سمیت اعلیٰ شخصیات سے بھی مکمل تفتیش ہونی چاہیے۔خاتون نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کے پہلے بیان میں پولیس نے وہ باتیں بھی شامل کیں جو انہوں نے کہی ہی نہیں تھیں۔اپنے ویڈیو بیان میں مدیحہ کیانی کے ہمراہ موجود انتظار کے والد نے کہا کہ مدیحہ نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ واقعے سے متعلق سچ بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے۔انتظار کے والد نے بھی اپیل کی کہ قتل کیس کی واحد گواہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔

واضح رہے کہ 13 جنوری کو انتظار کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ایس ایس پی اینٹی کار لفٹنگ سیل مقدس حیدر کے گن مین براہ راست ملوث شامل تھے جب کہ اس کیس میں 9 پولیس افسران اور اہلکار گرفتار ہیں۔کیس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی جے آئی ٹی پر مقتول کے والد نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، جس پر 16 فروری کو نئی جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی۔

#Intizar Murder Case. Madiha Kiani has spoken her heart b4 Father of INTIZAR 4 Justice Please share she is under Life threat thus she is appealing for security.@dawn_com @92newschannel @NeoNewsUR @SAMAATV @roznamadunya @JaagAlerts @CapitalTV_News @ARYNEWSOFFICIAL @geonews_urdu pic.twitter.com/lnDrJqKgWv