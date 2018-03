”میرا دل ٹوٹ رہا ہے اور آنسو تھم نہیں رہے۔۔۔“ جاوید آفریدی نے شامی بچی کی ایک ایسی تصویر شیئر کر دی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ساتھ ہی وہ بات بھی کہہ دی کہ پاکستانی انہیں دعائیں دینے لگے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شام میں فوج کی حالیہ بمباری سے تقریباً 500 مسلمانوں کے شہید ہونے کی خبریں منظرعام پر آ چکی ہیں جن میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بہت آواز بلند کی جا رہی ہے اور صارفین مشہور شخصیات سے اس معاملے پر آواز بلند کرنے اور حکومت سے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے شام کے بچے کی ایک ایسی تصویر شیئر کر دی ہے کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ایسی بات بھی کہہ دی ہے کہ ہرپاکستانی ان کیلئے دعا گو ہے۔

جاوید آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر زخمی شامی بچے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”میرا دل ٹوٹ رہا ہے اور میں اپنے آنسو نہیں روک پا رہا۔ اللہ سبحان و تعالیٰ ان بچوں کے غم و درد ختم کرے اور ان سمیت ان سب لوگوں کو امن دے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ آمین۔۔۔“

My heart is breaking I can't hold my tears. May Allah Swt remove their pain and suffering, and grant them peace and all people in need. Ameen. #SaveSyria #GhoutaIsBleeding pic.twitter.com/aQrYIfUvXh — Javed Afridi (@JAfridi10) February 28, 2018



انہوں نے "#SaveSyria" اور "#GhoutaIsBleeding" کے ہیش ٹیگز استعمال کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کی پاکستانیوں کی جانب سے اسے بہت سراہا گیا۔

احمد وسیم نامی صارف نے لکھا ”یا اللہ پاک شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں“

میاں ضیاءنے لکھا ”اللہ پاک امت مسلمہ کی مدد فرما، آمین۔۔۔ افسوس کیساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان ممالک کے اتحاد بھی کشمیر، برما، سیریا، فلسطین میں جاری ظلم کو نہیں رکوا سکے“

وافیا خان نے لکھا ”آمین۔۔۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔۔۔“

قاضی رضوان نے لکھا ”میں جانتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پر بہت مہربان اور مدد کرنے والا دل رکھتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بہت دوست ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کی مالی اور اخلاقی مدد کرنے کی کوشش کریں، آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں، کاش کہ میں ان کی مدد کر سکتا لیکن نہیں کر سکتا“

باسط نے لکھا ”یہ سن کر بہت دلبرداشتہ ہوں کہ کسی کو بھی شام میں ہونے والے واقعے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ سب صرف سری دیوی میں مصروف ہیں۔۔۔ پاکستانی پاگل ہو گئے ہیں“

عدنان دوریز نے لکھا ”جاوید آفریدی لالہ۔۔۔ آپ کے پاس ان معصوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کیلئے پلیٹ فارم ہے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں۔۔۔ اپنا کام جاری رکھیں“