نوازشریف نے کس بچی کو اٹھایا ہے اور اس سے کیا پوچھ رہے ہیں ؟ ایسی ویڈیو سامنے آ گئی کہ انٹر نیٹ پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نوازشریف کو پارٹی کا تاحیات قائد بنا دیا گیاہے تاہم اب نوازشریف آئندہ الیکشن پر نظریں جمائے بیٹھیں ہیں اور الیکشن مہم کا ابھی آغاز کر چکے ہیں جس دوران وہ مختلف شہروں کا دورہ بھی کر رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق نوازشریف کی ایک انتہائی دلچسپ ترین ویڈیو اس وقت ٹویٹر پر تیزی کے ساتھ شیئر کی جارہے جس میں نوازشریف ایک بچی کو اپنی گاڑی کے بونٹ پر اٹھا کر کھڑا کر رہے ہیں ۔نواز شریف کوٹ مومن میں تعزیتی اجتماع سے خطاب کے بعد واپس آ رہے تھے کہ وہ موٹر وے پر واقع ’ریسٹ ایریا ‘میں کچھ دیر قیام کیلئے رکے اور اس دوران جب وہ گاڑی سے نکلے تو وہاں وموجود شہریوں نے نوازشریف سے ملاقات کی اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ۔ ان کے ساتھ ایک انتہائی چھوٹی سی بچی بھی جس نے ’پیلے ‘رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے نوازشریف نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے اٹھا کر گاڑی کے بونٹ پر کھڑا کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو بچی نے جواب دیا کہ ’عنایہ‘ جس کے بعد نوازشریف نے قریب کھڑے چھوٹے بچے کو پیار کیا اور چل پڑے ۔

ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔

Quaid PMLN Muhammad Nawaz Sharif met this cute little girl at motorway rest area. Lovely interaction between the two. pic.twitter.com/oVnt8KnCgV