جے ایف 17تھنڈر سے لیس ایک نئے ملٹی رول سکواڈرن کا قیام،ہم ایک امن پسند قوم ہیں نہیں چاہتے کوئی ہماری فضائی حدود کیخلاف ورزی کرے:ایئرچیف

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)ائیر چیف سہیل امان کا کہنا ہے کہ جے ا یف17 تھنڈرسکواڈرن کے ذمے پاکستان کی مغربی سرحدوں کی فضائی نگرانی ہے اس سے طاقت کے تو ازن سے متعلق یہ ذمے د اری بخوبی سرانجا م دےگا،ہمیں پاکستان کے دشمنوں کی سازشوں کابخوبی ادراک ہے،ہم ایک امن پسند قوم ہیں ،نہیں چاہتے کوئی ہماری فضائی حدود کیخلاف ورزی کرے۔

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق جے ایف 17تھنڈر سے لیس نئے ملٹی رول اسکواڈرن قائم کیا گیا ہے جسے نمبر 28 ملٹی رول سکواڈرن کا نام دیا گیا ہے، نئے اسکوارڈ ن کا نعرہ ” خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا” ہے۔ترجمان کے مطابق نئے ملٹی رول سکواڈرن کے قیام پر پی اے ایف بیس سمنگلی کوئٹہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان کی تقریب میں شرکت کی جہاں بیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا اورجے ا یف 17تھنڈر طیاروں کی فارمیشن کا شاندارفلائی پاسٹ کیا گیا۔تقریب میں شرکاءسے خطاب میں ائیر چیف سہیل امان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے آج بلوچستان میں نمبر28اسکواڈرن کاقیام عمل میں لایا جارہا ہے،کسی بھی فضائی خلاف ورزی کی صور ت میں دفاع کی بھرپورصلاحیت رکھتے ہیں۔ائیر چیف کہتے ہیں کہ نامساعدحالات اورغیریقینی صورتحال کے باوجود خطے میں امن کے خواہاں ہیں ان کٹھن حالات کے باوجود ہمارا عزم غیر متزلزل ہے،ہم نے دہشتگردی کے ناسور کو جڑسے اکھاڑنے کیلیے ہرممکن کوشش کی ہماری جدوجہد کے صلے میں ملک میں امن کی بحالی ممکن ہوئی۔انہوں نے کہا کہ بلوچستان ایک عظیم صوبہ ہے ا ور ہم سب کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے یہاں کے لوگوں کا رویہ دوستانہ اورجذبہ حب الوطنی سے بھرپور ہے،سی پیک ملکی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس منصوبے سے نا صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کی تاریخ اور حالت کو بدل دے گا۔

Pakistan Air Force achieves milestone, raises new multirole squadron, equipped with Pakistan’s Pride JF-17 Thunder, was raised at #PAF Base Samungli (Quetta) today. Squadron has been number plated as No 28 Multirole Squadron with the motto خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا” pic.twitter.com/jna6fsx4oH