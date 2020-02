”میں آ رہا ہوں پاکستان! “ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے میچ کے دوران ہی ایسی شاندار خبر آ گئی کہ ہر پاکستانی خوشی سے بے قابو ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا رنگا رنگ میلہ جاری ہے جس میں شریک کرکٹرز کراچی و لاہور کے بعد اب ملتان اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیمز کی رونق بڑھا رہے ہیں۔

پاکستانیوں کیلئے شاندار خوشخبری یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز فاسٹ باﺅلر ڈیل سٹین نے بھی پاکستان کیلئے رخت سفر باندھ لیا ہے جو جلد ہی پاکستان پہنچ جائیں گے اور پی ایس ایل کو چار چاند لگائیں گے۔ ڈیل سٹین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی تصویر جاری کی جس میں انہیں طیارے میں بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے اور اس کیساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ بہت جلد ملتے ہیں پاکستان!“

Meanwhile... Guess who's on their way to Pakistan? ✈???????? ???? #HBLPSLV pic.twitter.com/nFmvo1E2lM