حمزہ شہباز کی اپنی دو سالہ بیٹی سے ملاقات، مریم نواز کا ایسا انکشاف کہ کوئی بھی پریشان ہوجائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کے رہنماء اورصوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کو گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل سے رہا کردیا گیا جنہیں ایک ریلی کی شکل میں ماڈل ٹائون لایا گیا، حمزہ کی اپنی دوسالہ بیٹی سے ملاقات کا احوال مریم نوازنے سوشل میڈیا پر شیئرکردیا جس کے بارے میں جان کر کوئی بھی صاحب اولاد پریشان ہوجائے گا۔

ٹوئٹر پر مریم نواز نے لکھا کہ " جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو حمزہ کی دو سالہ بیٹی کی خوشی جو میں نے دیکھی، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کرسکتی ، حمزہ جب دروازے پر مجھے چھوڑنے آیا تو وہ رونے لگی، بیچاری ، خوفزدہ تھی کی کہ وہ دوبارہ نہ چلے جائیں۔ ظالم کا یوم حساب بھی جلد آئے گا، انشاء اللہ"۔

Can’t express in words the happiness and delight I saw on Hamza’s 2 year old daughter when we entered home. When Hamza was seeing me off, she started crying fearing he would be gone again. Poor child. Zalim ka yom-e-hisab bhi jald aaye ga Insha’Allah. pic.twitter.com/aH8YGqqEdg