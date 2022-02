یوکرین جنگ کے اثرات پاکستان پر یوکرین جنگ کے اثرات پاکستان پر

یورپ کو جنگ دیکھے ہوئے 77برس ہو چکے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ 1945ء میں ختم ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک صرف سربیا وغیرہ میں ایک مختصر عرصے کے لئے معرکہ ء کشت و قتال برپا ہوا جس میں یورپ کی کسی بڑی عسکری قوت نے حصہ نہ لیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ یورپین اقوام صدہا برس تک جنگ کی بھٹی میں سلگتی رہی تھیں اور بالآخر اگست 1945ء میں جوہری بم کے استعمال کی حشر سامانیوں کو دیکھ کر ان کو خیال آیا تھا کہ اب قیامتِ کبریٰ کو ہی دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔

20ویں صدی میں دو عظیم جنگوں کے دس برسوں نے انسان کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا تھا کہ آخر اس خونریزی اور معرکہ آرائی کی انتہا کیا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد اگر کوئی تیسرا جوہری وارہیڈ بھی،روس کے نیوکلیئرائز ہونے کے بعد، دنیا میں کسی اور جگہ استعمال کیا جاتا تو خدا کو ایک اور زمین تخلیق کرنا پڑتی۔ 20ویں صدی سے پہلے کی تین صدیوں میں اگرچہ جرمن۔ فرانکو وار (1870ء) یورپی اقوام کی ایک نہایت خوں فشاں جنگ تھی لیکن اس پر بھی غور کیجئے کہ اس سے پہلے کی اڑھائی تین صدیوں میں یورپی اقوام اپنے براعظم سے باہر نکل کر دوسرے براعظموں میں جا کر مرنے مارنے کا شوق پورا کرتی رہی تھیں۔ نوآبادیاتی اور استعماری جنگوں میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، سپین،روس، ہالینڈ، بلجیم اور اٹلی کی بری اور بحری افواج نے دوسرے براعظموں (بالخصوص ایشیا اور افریقہ) میں جا کر اپنی خونیں پیاس بجھائی۔ یورپ کے ان سمندر پار معرکوں کی تفصیلات کا مطالعہ بہت ہی سبق آمواز ہے۔ لیکن میں تو اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ 1945ء میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ اب تک، کسی بڑی جنگ سے ناآشنا ہے۔ اس دوران (1945ء تاحال) یورپی اقوام کی تین نسلیں جوان ہو چکی ہیں۔ اب اگر یوکرین کے مسئلے پر کوئی جنگ ہوتی بھی ہے تو اس کا مطالعہ نہایت دلچسپ بھی ہوگا…… اور سبق آموز بھی۔

اقوامِ مغرب کو معلوم ہے کہ روس نے اگر یوکرینی دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لیا ہے تو اس رشین دیدہ دلیری کا جواب کسی ناٹو جوابی حملے سے نہیں دیا جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ روس پر پے بہ پے پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے یوکرین کو اسلحہ بارود سپلائی کرنے پر ”رضامندی“ ظاہر کر دی ہے لیکن لڑنا تو آخر کار یوکرینی آرمی ہی کو پڑے گا۔ ناٹو کا کوئی سپاہی یا افسر یوکرین میں داخل نہیں ہو سکے گا اور روس نے جو یہ دھمکی دی ہے کہ خبردار کوئی دوسرا ملک اس قضیئے میں دخل نہ دے وگرنہ اس کا نتیجہ نہایت خوفناک ہوگا تو اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیف پر ابھی روس کا قبضہ نہیں ہوا لیکن جب آپ کی نظروں سے یہ سطور گزریں گی تو شاید قبضہ ہوچکا ہوگا۔ ترکی نے اگرچہ روس کی مذمت کی ہے لیکن دوسرے ناٹو ممالک کی طرح ترکی بھی صرف زبانی مذمت کرسکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یوکرین کے صدر ذیلسنکی (Zelensky) نے اگرچہ برملا کہا ہے کہ میرے ملک کو حمائتی بیانات کی ضرورت نہیں، عملی اقدامات درکار ہیں لیکن یہ عملی اقدامات کوئی بھی مغربی ملک نہیں کر سکتا…… روس نے نہایت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔

صدر پوٹن نے ٹھیک کہا ہے کہ ناٹو نے مشرق کی طرف اپنے پھیلاؤ میں سرخ لکیر کراس کر لی تھی اس لئے اسے (روس کو) یوکرین پر حملہ کرنا پڑا۔ روس ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ناٹو اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز لا کر یوکرائن میں سٹور کر دے جیسا کہ اس نے ترکی اور جنوبی کوریا وغیرہ میں کر رکھا ہے۔

قارئین کو اکتوبر 1962ء میں کیوبا کا بحران یاد ہوگا۔ تب روس نے کیوبا میں وہی کیا تھا جو اب امریکہ یوکرین میں کرنا چاہتا ہے لیکن اکتوبر 1962ء میں اگر امریکہ نے روس کو ایسا کرنے سے روک کر ایٹمی جنگ کا خطرہ مول لے لیا تھا تو اب روس نے بھی 1962ء والا وہی بحران دہرایا ہے۔ تب امریکہ کا صدر جان کینیڈی تھا اور روس کا فرسٹ سیکرٹری خروشچیف تھا۔ اور آج روس کا صدر پوٹن ہے اور امریکہ کا بائیڈن ہے۔ 1962ء میں خروشیف کو اپنے میزائل کیوبا سے نکال کر واپس لے جانے پڑے تھے اور آج 60 برس بعد پوٹن نے سابق صدر کینیڈی سے ایک قدم آگے بڑھ کر امریکہ اور ناٹو کو بتلا دیا ہے کہ ایسے سانحوں میں نام بدلتے ہیں، مقصودات وہی رہتے ہیں۔

رشین ٹو ڈے (RT) پر ایک روسی مدبر نے کیا برملا جواب دیا ہے کہ: ”امریکہ نے جب کابل یا بغداد پر قبضہ کیا تھا تو روس کے کس صدر سے پوچھا تھا کہ ہم ان ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب اگر ہم نے کیف پر قبضہ کرنے کا قصد کیا ہے تو امریکہ کو سیخ پا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح افغانستان اور عراق (2001ء اور 2003ء میں) آزاد اور خود مختار ممالک تھے اسی طرح یوکرین بھی آزاد اور خود مختار ہے۔ ہم اس کی آزادی چھیننا نہیں چاہتے، صرف اپنی آزادی اور خود مختاری کو معرضِ خطر میں جاتا دیکھنا نہیں چاہتے!“

تری آواز مکے اور مدینے

روس نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرینی فوج کو فوراً سے پیشتر روسی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہئیں۔ اس نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ کسی یوکرینی سویلین کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف یوکرینی فوجیوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب تک کے روسی حملوں میں کیف کا محاصرہ کیا جا چکا ہے اور یوکرینی فضائی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے پولینڈ میں رشین ٹوڈے (RT) اور دوسرے روسی نشریاتی اداروں پر پابندیاں لگا دی ہیں، روس کے تمام بینک اکاؤنٹس جو یورپی ممالک میں تھے یا امریکہ میں تھے، ان سب کو منجمد کر دیا گیا ہے۔

سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس تنازعے میں چین نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر جنگ کا دائرہ پھیلتا ہے تو ایک طرف امریکہ اور مغربی یورپی کے ممالک کا بلاک ہوگا اور دوسری طرف روس اور چین ہوں گے…… کیا دنیا اتنے بڑے غیر جوہری سانحہء جنگ کی متحمل ہو سکے گی، اس سوال کا جواب نفی میں ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ جلد ہی اختتام پذیر ہو جائے گی۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہم ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم کو ان ایام میں ماسکو کا دورہ ملتوی یا موخر کر دینا چاہیے تھا۔ آنے والے کئی مہینوں میں ہم پاکستانی اسی مباحثے کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔(انشاء اللہ) …… یہ نہیں بتائیں گے کہ پوٹن۔ عمران ملاقات کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ بہت غیر جانبدارانہ اور متوازن ہے۔ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ اس تنازعے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے…… ہاں اگر کل کلاں انڈیا نے روس کے خلاف اور امریکہ کے حق میں کوئی بیان جاری کیا تو پاکستان کو بھی اپنے موقف پر از سرِ نو غور کرنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں 4000سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا کام ان کو صحیح سلامت واپس لانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ سب پاکستانی یوکرین سے واپس آ جائیں گے۔ کیف میں پاکستانی سفیر جنرل کھوکھر نے بڑے وثوق سے یقین دلایا ہے کہ سارے پاکستانیوں کو جلد اور باحفاظت واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ یہ واپسی براستہ پولینڈ شروع ہو چکی ہے۔

روس۔ یوکرین جنگ کے پہلو ایسے کثیر الجہت اور چند درچند ہیں کہ ان پر ہر روز اس وقت تک ایک کالم لکھنا چاہیے جب تک یہ تنازعہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا…… یوکرین ہم سے بہت دور سہی لیکن ہم سب ایک گلوبل گاؤں کے باشندے بن چکے ہیں، اس لئے یوکرین کی جنگ کے اثرات پاکستان پر پڑنے ناگزیر ہیں۔ یہ اثرات فوری بھی ہو سکتے ہیں اور دیرپا بھی۔دنیا میں ایک نیا نظام تشکیل پا رہا ہے اور اس نظام میں پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن ایک اہم رول ادا کرنے والی ہے اس لئے Let us see!