لاہور قلندرز کے کھلاڑی بین ڈنک نے پی ایس ایل کے اختتام پر واپس جاتے ہوئے جہاز سے خصوصی پیغام جاری کر دیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )لاہور قلندرز گزشتہ شب ملتان سلطانز کو شکست دیتے ہوئے پی اس ایل 7 کے چیمپئن بن گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق لاہور قلندرز کی جیت کے بعد لاہور کے علاقے لیبرٹی میں نوجوانوں نے خوب جشن منایا اور ہلہ گلہ کیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے گزشتہ روز کے میچ میں سب سے شاندار پروفارمنس محمد حفیظ کی رہی جنہوں نے مڈل میں آتے ہوئے 69 رنز بنائے اور ٹیم کی پوزیشن مستحکم کی جبکہ بروک اور ڈیوڈ ویزے نے بھی بھر پور کردار نبھایا ۔

لاہر قلندرز کے کھلاری بین ڈنک پی ایس ایل کے اختتام کے بعد واپس اپنے ملک روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے ساتھ خصوصی پیغام میں لکھاکہ ’’شاندار پی ایس ایل کیلئے لاہور قلندرز کے شکرگزار ہیں ,یہ خوصی کھلاریوں کا گروپ ہے جس کے ساتھ کام کرنے پر خوشی ہے اور جس طرح انہوں نے محنت کی میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں ، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ۔‘‘

Thank you @lahoreqalandars for an amazing @thePSLt20. ???? ???? ???? It’s a special group of players to work with and after all the hard work they put in I’m so glad they got the success! pic.twitter.com/iPSGBGCRHr