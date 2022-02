پی ایس ایل سیزن 7 کی ٹرافی جیتنے پر شاہد آفریدی نے لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کیلئے پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق کپتان شاہد آفریدی نے لاہور قلندرز کو ایچ بی ایل پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی اور شاہین کی کپتانی کی بھی تعریف کی۔

ایونٹ کے آغاز سے قبل جب لاہور قلندرز کی مینجمنٹ نے ٹیم کی کپتانی شاہین آفریدی کے سپرد کی تو شاہد آفریدی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 'میں نے شاہین کو فی الحال کپتانی کی حامی بھرنے سے منع کیا تھا چونکہ وہ ابھی کم عمر ہے، لہٰذا اسے کہا تھا کہ اپنی بولنگ پر توجہ دے'۔

تاہم گزشتہ شب پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتنے پر شاہد آفریدی نے لاہور قلندرز کے لیے پیغام جاری کیا اور اس میں خصوصی طور پر شاہین کو مینشن کیا۔

انہوں نے لکھا کہ 'لاہور قلندرز آپ شاندار ہیں'۔

AMAZING Lahore Qalandars!! ???????????? Congratulations Shaheen Shah Afridi you are a champion indeed. The entire Qalandars squad and in fact entire Lahore deserves this! Buhut Mubarak.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 27, 2022

سابق کپتان نے کہا کہ 'مبارک ہو شاہین، آپ یقیناً چیمپئن ہیں بلکہ قلندرز کا پورا سکواڈ ہی چیمپئن ہے، یہاں تک کہ پورا لاہور اس جیت کے قابل تھا '۔

اس سے قبل لاہور قلندرز کے فائنل میں پہنچنے پر شاہد آفریدی نے کُھل کر شاہین کی کپتانی کی داد دی تھی۔

انہوں نے قلندرز کے اسلام آباد کے خلاف کھیلے جانے والے میچ کو پی ایس ایل کی تاریخ کا بہترین میچ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ شاہین نے پورے ٹورنامنٹ میں بہترین کپتانی کا مظاہرہ کیا۔

Today I witnessed one of the best matches in the PSL history. Congratulations @lahoreqalandars on a well deserved win! Great display of captaincy by Shaheen throughout the tournament. Good luck to both of the finalist teams . Thank you Saad for the dinner ???? pic.twitter.com/FNw18SVoKl