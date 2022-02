روس کا یوکرین پر حملہ، کسان کی ٹریکٹر کے ساتھ روسی ٹینک کو باندھ کر لے جاتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن ) روس کے یوکرین پر حملے نے پوری دنیا کو ہلاکر رکھ دیاہے اور آج اس جنگ کو چار روز گزر چکے ہیں جس میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور شہروں میں افراتفری کی صورتحال ہے ۔اس دوران سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے ہنسی کا طوفان کھڑا دیا ہے ، ویڈیو میں ایک کسان ٹریکٹر کے ساتھ روسی ٹینک کو باندھے لے جاتاہوا دکھائی دے رہاہے ۔

ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹویٹر پر الیگزینڈر شیربا نامی صارف نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ آسٹریا میں یوکرین کے سفیر ہیں ، ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ ایک ٹریکٹر پر سوار کسان ٹینک کو باندھ کر اپنے ساتھے لے جارہاہے جبکہ ایک شخص اس کے پیچھے دوڑتاہوا دکھائی دیتا ہے تاکہ وہ کسی طرح ٹریکٹر تک پہنچ سکےلیکن اس معاملے کا اختتام کہاں پر ہوا یہ سامنے نہیں آ سکا ہے ۔

If true, it’s probably the first tank ever stolen by a farmer… ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM