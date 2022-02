آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیزیز سے قبل پاکستان کے لیے بری خبر سامنے آگئی

کینبرا(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے باؤلنگ کوچ شان ٹیٹ پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان سکواڈ کو جوائن نہں کرسکیں گے ۔تفصیلات کے مطابق کچھ عرصہ قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آسٹریلوی فاسٹ باؤلر شان ٹیٹ کو پاکستان کا باؤلنگ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔تاہم شان ٹیٹ کے والد کہ وفات کے پیش نظر ان کی پاکستان آمد میں تاخیر ہوئی ہے۔شان ٹیٹ اب پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان سکواڈ کو جوائن نہیں کرسکیں گے۔

✈️???????? Shaun Tait - bowling coach of Pakistan is UNLIKELY to join test squad of Pakistan in Rawalpindi Test. The departure of Shaun Tait towards Pakistan was postponed due to demise of his father. Shaun Tait is appointed bowling coach of Pakistan for twelve months. #PAKvAUS