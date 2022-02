لڑکی نے بس ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، ویڈیو وائرل ہوگئی

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں بس ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے والی 28سالہ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق خاتون کے بس ڈرائیور پر تشدد کا یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑا میں پیش آیا تھا۔ نندنی نامی لڑکی اپنی سکوٹر پر غلط سمت میں جا رہی تھی، جہاں راستے میں سرکاری بس کھڑی تھی۔

بس کے 42سالہ ڈرائیور مصالح نے نندنی سے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، میں بس ہٹاتا ہوں۔ مصالح کی اس بات پر دونوں میں تلخ کلامی ہوگئی ، جس پر نندنی بس میں چڑھ گئی اور ڈرائیور کو پیٹنا شروع کر دیا۔

اس نے مصالح کی شرٹ پھاڑ ڈالی اور اسے بری طرح زدوکوب کیا۔ مسافروں نے اس واقعے کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی جو تیزی سے وائرل ہوئی اور پولیس حرکت میں آ گئی۔ سوریاﺅپت پولیس سٹیشن میں نندنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

A woman beat up a bus driver in Vijayawada, Andhra Pradesh alleging that the bus hit her bike. It is the woman who was driving in wrong direction but she assaulted the driver instead.

It feels like beating up men has become a birthright for women.

Video via @PavanJourno pic.twitter.com/SS0c6BjruG