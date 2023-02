پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فیچر فلم "اللّٰہ یار اینڈ دی 100 فلاورز آف گاڈ" کا ٹیزر ریلیز

لاہور(ویب ڈیسک) پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فیچر فلم"اللّٰہ یار اینڈ 100 فلاورز آف گاڈ"کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے۔

حال ہی میں سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر معروف پاکستان کگلوکار علی ظفر نےٹوئٹ کرتے ہوئے پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فیچر فلم "اللّٰہ یار اینڈ دی لیجنڈ آف مارخور"کے سیکوئل "اللّٰہ یار اینڈ 100 فلاورز آف گاڈ" کا ٹیزر شیئر کیا ہے۔علی ظفر نے فلم کا ٹیزر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "پاکستان کی پہلی سٹیریو اسکوپک 3Dفلم کا ٹیزر شیئر کرتے ہوئے بہت خوش ہوں جس میں مجھے بطور ولن دکھایا گیا ہو ۔یہ صرف اس کی ایک جھلک ہے جو آپ سب کے لیے بنائی گئی ہے، ایکشن سے بھرپور مناظر دیکھنے کے لیے تیار ہوجائیں "۔

Thrilled to share the teaser of Pakistan's first ever stereoscopic 3D film featuring yours truly as the antagonist! This is just a glimpse of what's in store for you all. Get ready to be blown away by the visual effects and action-packed scenes! #Allahyarhttps://t.co/E88L5C6Ek3