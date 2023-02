"فلم مافیا نے میرے ایٹیٹیوڈ  کو میرا غرور وتکبر سمجھا اور جیل بھیجنے کی کوشش کی "،کنگنا رناوت

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کی متنازعہ بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والی اداکارہ کنگنا رناوت نے بالی ووڈ انڈسٹری کو مافیا قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ "فلم مافیا نے میرے ایٹیٹیوڈ کو میرا غرور وتکبر سمجھا اور جیل بھیجنے کی کوشش کی "۔

حال ہی میں بھارت کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت نے ٹوئٹر پر ایک صارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ" براہ کرم نوٹ کریں کہ میری والدہ میری وجہ سے امیر نہیں ہیں، میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور تاجروں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری والدہ پچھلے 25 سالوں سے ٹیچنگ کررہی ہیں ۔فلم مافیا کو سمجھنا ہوگا کہ مجھ میں ایٹیٹیوڈ کہاں سے آیا ہے، میں کیوں سستے کپڑے نہیں پہنتی اور شادیوں میں ڈانس نہیں کرسکتی "۔

Please note my mother is not rich because of me, I come from a family of politicians, bureaucrats and businessmen. Mom has been a teacher for more than 25 years, film mafia must understand where my attitude comes from and why I can’t do cheap stuff and dance in weddings like them https://t.co/SH8eUfe8ps