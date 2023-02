وہ پاکستانی جو جرمنی والوں کو کرکٹ سکھائے گا

برلن(مانیٹرنگ ڈیسک) جرمن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عتیق الزمان کی بطور ہیڈ کوچ خدمات حاصل کر لیں۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق عتیق الزمان ورلڈ کپ کوالیفائرز کے لیے جرمن ٹیم کی کوچنگ کریں گے۔بطور ہیڈ کوچ ڈوئچے کرکٹ بورڈ ہائی پرفارمنس پروگرام کی تیاری بھی عتیق الزمان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔

عتیق الزمان نے پاکستان کی طرف سے ایک ٹیسٹ اور تین ون ڈے میچز کھیلے ہیں۔ وہ پاکستان اور انگلینڈ میں ڈومیسٹک اور ہائی پرفارمنس کوچنگ کر چکے ہیں۔ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس سنٹر سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں۔

عتیق الزمان نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے اس نئی ذمہ داری کی خبر شیئر کی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں جرمن نیشنل مینز کا ہیڈ کوچ بن گیا ہوں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور میں جرمن کھلاڑیوں کے ساتھ اپنے اس نئے سفر سے بہت پرامید ہوں۔“

I am happy to share that I have signed as German National Men’s Head Coach. It’s a great challenge and I am looking forward to start my new journey with them. https://t.co/rweCdyw1Wc