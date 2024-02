  لاہور بزنس سکو ل کے طلباءکا وثرن بہت وسیع ہے، کاشف انور

لاہور(پ ر)لاہور بزنس سکول کے زیراہتمام دی یونیورسٹی آف لاہور میں ریسرچ ویک ©?"XPLORE RESEARCH CONFLUENCE WEEK 2024 " کے سلسلے میںریسرچ کلوکیلم اور " سی او فورم "کا انعقاد کیا گیا۔تقریب کے مہمان خصوصی صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاشف انور تھے جبکہ اس موقعہ پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لاہور بزنس سکول ڈاکٹر نوید انور، ڈاکٹر رضوان علی ،ڈاکٹر طلعت افزاء، ڈ اکٹر محمد حارث ،ڈاکٹر محمود رحمانی ، ڈاکٹر اکرم نسیم ،ڈاکٹر سونیا منیر ،ڈاکٹر عائشہ افتخار،ڈاکٹر عصید ربی ، ڈاکٹر ارقم جاوید کیانی ،ڈاکٹر محمد طاہر ، ڈاکٹر عامر رضی ،محمد عمر،رافعیہ شفقت، عنبرین جبین ،محمد ابوبکر اور دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے خصوصی شرکت کی۔تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پا ک سے ہوا جس کے بعد ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ اپنے افتتاحی کلمات میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لاہور بزنس سکول ڈاکٹر نوید انور نے مہمان خصوصی صدر لاہور چیمبر اآف کامرس اینڈ انڈسٹری کاشف انور کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔اپنے افتتاحی کلمات میں ان کا کہنا تھا کہ دی یونیورسٹی آف لاہور پاکستان کا ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس نے اپنی تحقیقی کاوشوں سے منفرد مقام بنا لیا ہے ،لاہور بزنس سکو ل کے طلباءکا وثرن بہت وسیع ہے اور انشاءاللہ یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بڑے اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے ہم مستقبل میں بھی ایسا پروگرام پیش کریں گے جسے بین الاقومی سطع پر سراہا جائے گا۔ڈاکٹر نوید انور کا کہنا تھا کہ لاہور بزنس سکول میں موجود 35 پی ایچ ڈی فیکلیٹی ممبران اپنے علم کا خزانہ مستقبل کے معماروں میں بانٹ رہے ہیں جس کا سہرا چیئرمین بورڈ آف گورنرز دی یونیورسٹی آف لاہور کے چیئرمین اور ڈین فیکلٹی آف منجیمنٹ پروفیسرڈاکٹر ربیعہ روف کا مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر نوید کا کہنا تھا ہمار ے شعبے کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہماری جانب سے جانے والی ہر پرپوزل پر چیئرمین صاحب پوری عملدرا?مد کا حکم دیتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ مستقبل میں بزنس سکالرز کی بڑی لاٹ تیار کریں گے اس مقصد کے لئے ہم طلبہ کو و?ن دینے کے لئے گاہے بگاہے سی او فورم کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے ادارے کے طلبہ مستقبل کے چیلجنز کا مقابلہ کرنے کےلئے رہنمائی حاصل کر سکیں۔اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کے ساتھ ایم او یوز بھی سائن کر رہے ہیں۔اپنے خطاب میں مہمان خصوصی صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاشف انور کا کہنا تھا کہ میں چیئرمین بورڈ اآف گورنرز دی یونیورسٹی آف لاہو ر اویس روف اور خاص کر پرفیسر ڈاکٹر ربیعہ روف ڈاکٹر نوید انور کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے CEO Forumمیں شرکت کی دعوت دی۔ میںسب سے پہلے سنٹر فار ریسرچ ایکسلینس اور لاہور بزنس منیجمنٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

جنہوں نے اس فورم کا انعقاد کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کے نمایاں CEOs کو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ وہ اس فورم کے تھیم "Navigating Challenges, Seizing Opportunities" کے بارے میں اپنی ا?راءپیش کریں۔میں یونیورسٹی ا?ف لاہور کی مینجمنٹ کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تجویز کو مانتے ہوئے اس فورم کا ایک اور سیشن لاہور چیمبر ا?ف کامرس میں منعقد کرنے پر ا?مادگی کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک کو ایک عرصے سے سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ملک میںبے حد مشکل اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لئے موثر پالیسیوں اور ان میں تسلسل کی اشد ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دو روزہ فورم میں معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے بارے میںہمارے CEOs کی جانب سے جتنی بھی Proposals سامنے ا?ئیں ان کی روشنی میں ایک Comprehensiveاور متفقہ معاشی لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے ، جس سے ملک میں ا?نے والی نئی حکومت کوپالیسی سازی اور ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد مل سکے۔ یہاں میںچند اہم معاشی مسائل کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جن کے حل کے لئے لاہور چیمبر ہر فورم پر ا?واز ا?ٹھا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ان مسائل کے فوری حل کے لئے زیادہ بہتر انداز میں جدوجہد کر سکتے ہیں۔ صدر، ایل سی سی اے کا کہنا تھا کہ پچھلے چند سالوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ سے ہمیں ا?جHigh Inflation ، High Cost of Doing Business ، High Interest Rate ،High Utility Prices کا سامناہے۔اس پر مزید یہ کہ حکومت نے بند صنعتی یونٹس پر MDIچارجز بھی لگا دیئے ہیں جس سے انہیں صنعتیں بند رکھنے کے باوجود بجلی کے بل بھیجے جائیں گے جو کہ ایک انتہائی نامناسب اقدام ہے۔انھوں نے کہا کہ اسی طرح حکومت نے حال ہی میںCargo Delivery Charges میں بھی کئی گناءاضافہ کر دیا ہے جس سے Cost of doing businessمیں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا اور ملکی معیشت اس کی مزید متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیںکہ Cost of Doing Business کو کم کئے بغیر ملک میں Industrialization کا فروغ ناممکن ہے۔ہماراموجودہ پالیسی ریٹ جو22 فیصد ہے یہ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے،?انڈیا اور بنگلہ دیش میں 6.5%، چین میں 3.45%?، اس میں فوری طور پرکمی لانے کی ضرورت ہے تاکہ کم شرح پر بنیکوں سے سستے قرضے مل سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ناگزیر ہوچکا ہے۔ہمارے کاروباری حضرات ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسیشن سسٹم بہت Complexہے۔اس صورتحال میں جب ا?پ کو ا?ڈٹس ، بینک اٹیچمنٹ، پینلٹیز اور سرچارجز کا خوف ہو تو ٹیکس نیٹ میں کون ا?ئے گا۔ہمیں اپنا ٹیکسیشن سسٹم ا?سان بنانا ہوگا اور عوام کو ٹیکس نیٹ میں ا?نے کے فوائد بتانے ہونگے تاکہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھ سکے۔Documentation کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔یہ بہت ضروری ہے کہ صنعت و تجارت کے متعلق پالیسیاں تمام Stakeholders کو Onõboard لے کر بنائی جائیں۔ہماری صنعتوں کو بہت سا خام مال، ضروری Components اور مختلف مشینری جوکہ ملک میں نہیں بنتی،ان کو درا?مد کرنا پڑتا ہے جس پر ریگولیٹری ڈیوٹی ، کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اداکرنا ہوتی ہیں،ان کو ختم کئے بغیر ہم اپنی انڈسٹری نہیں چلاسکتے اور نہ ہی اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں۔اس وقت مقامی صنعت کو چلانا مشکل ہوگیاہے،ایسی صورت میں باہر کی منڈیوں میں Compete کرنا اور بھی مشکل ہوچکا ہے۔ ہمیں Industrialization اور Import Substitutionکی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو گا کہ جب ہم اپنے ملک میں Localizationکو فروغ دیں گے اور Value Additionکی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اس پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک کی تمام انڈسٹریز کوLevel Playing Field دی جاسکے۔ انھوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک متفقہ چارٹر ا?ف اکانومی وضع کرنا چاہیے تاکہ اکنانومی کا پہیہ چلتا رہے اور ا?نے والے سالوں میں معاشی پالیسیوں میں تسلسل کو یقینی بنایا جاسکے، یہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر لاہور چیمبر ا?ف انڈسٹری کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے نوجوان ہماراقیمتی سرمایہ ہیں۔ہم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کو روائتی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ فنی اور تکنیکی تعلیم سے بھی ا?راستہ کیا جائے۔ہمارے یہی نوجوان پروفیشنل تعلیم حاصل کرکے بیرونِ ملک Settled ہوسکتے ہیں جس سے ہمارے ملک کو قیمتی زرِ مبادلہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ہماری تمام یونیورسٹیز کو اپنے طلباءاس انداز میں تیار کرنے چاہئے کہ یہ دیگر ملکوں کی Requirements HRکو پورا کرنے کے قابل ہوں۔ کاشف انور کا کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لئے ہم سب کو باہمی طور پر کام کرنا ہوگا۔میں امید کرتا ہوں کہ ا?ج کے اور کل کے سیشنز کے بعد ہم ان تمام نکات کا احاطہ کرچکے ہونگے جن پر فوری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریب میں خصوصی نشست کے دوران مختلف اداروں کے سی او ز نے طلبہ کو بزنس ا?گاہی کے حوالے سے خصوصی ٹپس دیں جبکہ لطبہ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے مفصل جواب بھی دیئے۔تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کے ساتھ دیگر شرکاءکو شیلڈز بھی دی گئیں۔