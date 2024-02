        سپریم کورٹ کا فیصلہ اور قادیانیت کی تبلیغ(1)

ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے کئی متشددانہ روئے پروان چڑھ رہے ہیں۔

ان میں سے ایک متشددانہ سوچ ہے کہ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کو خطا سے بالاتر سمجھا جائے اور اسکے غلط کام کا بھی خواہ مخواہ دفاع کیا جائے۔ دوسری طرف یہ بھی جرم ہے کہ کسی پر محض الزام لگا کر اس کی کردار کشی شروع کر دی جائے۔ سوشل میڈیا بد قسمتی سے اس دوسرے کام میں پیش پیش ہے۔ یہاں کسی پر بھی کوئی الزام لگا کر منٹوں میں وائرل کیا جاسکتا ہے۔سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے لحاظ سے بھی یہ دونوں پہلو نظر آئے۔محترم چیف جسٹس کے حوالے سے جیسے یہ بات غلط پھیلائی گئی کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تبلیغ کی کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور قاضی فائز عیسی نے توہین رسالتؐ کر دی ویسے ہی دوسری طرف فیصلے کو بالکل درست قرار دینا بھی محل نظر ہے

نہ تو ایسا تھا کہ اس فیصلہ میں کوئی سقم اور غلطی نہیں تھی اور نہ ہی ایسا تھا کہ اس میں قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔۔

ایک جماعت نے فورا اس فیصلہ پر گستاخی اور توہین قرآن،اور قادیانیوں کو کھلی چھوٹ کا شور مچا دیا تو دوسری جماعت نے دفاع میں سرے سے اس کو کسی جماعت کا ایجنڈا قرار دے کر اس فیصلے کا مکمل دفاع کرنا شروع کر دیا۔ فیصلہ کے حوالے سے قادیانیوں کو کھلی چھوٹ کا پروپیگینڈہ غلط ہے لیکن فیصلہ میں بھی بظاہر کئی سقم ہیں۔

مختصرا اس فیصلے کا تجزیہ ضروری ہے۔لیکن اس سے پہلے میں تمام احباب سے ایک۔سوال ضرور کروں گا۔ اگر بالفرض یہ فیصلہ جسٹس ثاقب جسٹس اعجاز نے دیا ہوتا تو کیا پی ٹی آئی اسی طرح اس فیصلہ پر گستاخی کا شور مچاتی۔ اور اس وقت کیا پی ایم ایل این کے وابستگان اسی طرح اس فیصلے کادفاع کرتے۔ بس یہی گزارش ہے کہ شخصیات دیکھ کر مت چلیں۔غلط،غلط ہے جو بھی کرے اور کہے۔ اب فیصلے کے طرف آتا ہوں۔

1۔فیصلے کے حوالے سے مدعی حسن معاویہ کے وکیل کا شکوہ ویڈیو اور آڈیو میں بندہ تک پہنچا ہے جس میں انہوں نے یہ واضح گلہ کیا ہے کہ ان کو ڈانٹ کر بٹھا دیا گیا کہ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیاہے تو تم کون ہوتے ہواس کیس کو کرنے والے۔اگر یہ بات سچ ہے تو بہت نامناسب ہے۔ اس بات کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ فیصلہ میں پیرا نمبر 8 میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی آیت کو نقل کر کے راہنمائی لینے کا کہا گیا ہے اور استغاثہ کے توہین رسالتؐ اور توہین قرآن کے دعوی کو اس آیت سے رد کیا گیا ہے جو یقینا غلط ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی حفاظت کے لئے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جیسا کہ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے۔

ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں (فرشتے) مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اْس کی حفاظت کرتے ہیں ۔اب اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا سامان نہ کرے۔ اگر کوئی قتل کرے تو اس کو نہ پکڑا جائے کہ فرشتوں نے حفاظت کرنی تھی اور اللہ جل شانہ نے انکو ہٹا دیا تو بندہ مر گیا،اس لئے بندہ کا قصور نہیں؟

کیا اس کو کوئی صحیح کہے گا یقینا نہیں۔ بندہ اپنے فعل اور اختیار کو غلط استعمال کرنے کا مجرم ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے لیا ہے۔کسی مفسد کا اس میں رد وبدل کرنا باقی نہیں رہے گا اور ختم ہو جائے گا اور قرآن کریم کے الفاظ مبارکہ ہر قسم کے تغیر سے محفوظ رہیں گے جیسا کہ مشاہدہ بھی ہے۔۔دنیا میں کتنے ہی مفسدین نے یہ کوشش کی اور کرتے رہیں گے لیکن کسی کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ قرآن تو محفوظ رہے گا لیکن اس پر حملہ کرنے والوں کو تو پکڑیں گے نہ۔؟

محض سمجھانے کے لئے بطور مثال لکھ رہا ہو بالفرض کسی اھم عمارت کی حفاظت کا فول پروف انتظام ہو تو کیا اس پر حملہ کرنے والوں کو پکڑیں گے نہیں؟

قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ جل شانہ نے لیا ہے۔کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا لیکن اس میں تحریف کی کوشش کرنے والوں کو پکڑیں گے۔

2۔فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید، آئین اور قانون سے راھنمائی لیتے تو ایف آئی آر نہیں کٹنا چاہئے تھی۔

. If only the functionaries of the State had heeded the Holy Qur’an, considered the Constitution and examined the law then the FIR would not have been registered in respect of the abovementioned offences.

(Para 10 page 4)

وقوعہ میں تعزیرات پاکستان مین دفعہ 298 بی اور 298 سی کی صراحتا خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے باوجودہ یہ کہنا کہ ایف آئی آر نہیں نہیں کٹنی چاہئے تھی،سمجھ سے بالاتر ہے۔

دفعہ 298سی میں ہے

Person of Qadiani group, etc., calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith. Any person of the Qadiani group or the Lahori group (who call themselves "Ahmadis" or by any other name), who, directly or indirectly, poses himself as a Muslim, or calls, or refers to, his faith as Islam, or preaches or propagates his faith, or invites others to accept his faith, by words, either spoken or written, or by visible representations, or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine[.

اسی طرح اس مقدمہ میں 298 بی بھی لگتی ہے کیونکہ مذکورہ ممنوعہ تفسیر میں مرزا قادیانی کے لئے ممنوعہ القابات استعمال کئے گئے ہیں جس پر 298 بی میں سزا ہے۔(جاری ہے)