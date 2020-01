عامر لیاقت نے ایک بار پھر مہوش حیات کو آڑے ہاتھوں لے لیا

View this post on Instagram

‏تمہیں تمغہ کہوں یا نغمہ ‏کہ سورج کہوں یا تارا ‏کیسے نام کرے گا روشن ‏دو جگ میں حال تمہارا #aamirliaquatwrites @iamaamirliaquat #urdu #urduquote #urduquotes #mehwishhayat