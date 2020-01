پولیس نے علی وزیر سمجھ کر کس کو گرفتار کرلیا اور پی ٹی ایم رہنما کہاں ہیں؟حیران کن انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پولیس کی جانب سے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر سے پی ٹی ایم رہنما محسن داوڑ کو گرفتار کرلیا گیا ہے جبکہ علی وزیر پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے بچ گئے۔

پہلے پہل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج پر پولیس نے محسن داوڑ اور علی وزیر کو گرفتار کیا ہے تاہم اب ایک ویڈیو پیغام میں علی وزیر نے اپنی گرفتاری کی تردید کردی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کارکنوں سے پر امن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور پشتین اور محسن داوڑ کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔

دوسری جانب صحافی انعام اللہ خٹک کے مطابق اسلام آباد پولیس نے علی وزیر سمجھ کر ایک صحافی خان زیب کو گرفتار کرلیا جبکہ علی وزیر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ بعد ازاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل قرار نے تھانہ کوہسار میں جا کر صحافی خان زیب کو رہا کروایا۔

Fresh updates: Police mistakenly booked journalist Khan Zeb in place of MNA Ali Wazir. Ali Wazir escaped being arrested.