’جھوٹے، اکیلے اکیلے کورونا ویکسین لگوا آئے ہو‘بھارتی ڈاکٹر کی ٹی وی پر دنیا کے سامنے بیگم کے ہاتھوں تاریخی ’عزت افزائی‘

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا کے دنیا بھر میں وار جاری ہیں اور اب اس کی ویکسین بھی تیار ہوچکی ہے ، جہاں چند فیصد لوگ ویکسین لگوانے سے گھبراتے ہیں تو وہیں ویکسین لینے کے لیے پرجوش لوگوں کی بھی کمی نہیں، ایسے لوگوں میں بھارت کے معروف ڈاکٹرکے کے اگروال کی اہلیہ بھی شامل ہیں جنہوں نے لائیو ویڈیو کے دوران ہی اکیلے ویکسین لگوانے پر اپنے شوہر کی بھی کلاس لے لی ۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر ویڈیو میں لوگوں کو بتارہے ہیں کہ کونسے مرحلے میں آپ کو ویکسین سوچ سمجھ کر لینی چاہیے ، اسی دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے اوران کے ساتھ موجود صاحب فون اٹینڈ کرکے ڈاکٹر صاحب کو تھمادیتے ہیں۔خاتون نے استفسار کیا کہ کیا آپ ویکسین لگوانے گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی جھٹ سے بولے کہ ’آپ لوگوں کیلئے پتہ کرنے گیا تھا لیکن وہ بولے کہ جگہ خالی ہے ، آپ لگوالیں تو میں نے لگوالیا‘۔

یہ سنتے ہی خاتون کو پارہ چڑھ گیا اور گویا ہوئی کہ ’کتنے عجیب ہوتم، ہمیں ساتھ نہیں لے جاسکتے تھے‘ ۔ صاحب نے بتایا کہ پیر ، پیر کی صبح لیکن خاتون مزید بھڑک گئی اور استفسار کیا کہ آپ ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟کے کے اگروال نے بتایا کہ اسے صبح بھیجا تھا، کنفیوژن تھی ، پتہ کرنے گئے تھے جس پر خاتون بولی کہ’ کنفیوژن، مجھ سے جھوٹ نہ بولیں‘۔

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.

Note to self : don't ever pick-up phone while you are live on tv :)

#forwarded. pic.twitter.com/uhIQYvZ4IO