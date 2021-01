’میں پاکستان کی اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں‘ بھارتی کامیڈین کپل شرما نے دلی خواہش ظاہر کردی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے سٹینڈ اپ کامیڈین کپل شرما کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں کرتار پور صاحب دیکھنا چاہتے ہیں۔

کپل شرما نے بھارتی وقت کے مطابق شام چار بجے مداحوں کے ساتھ ٹوئٹر پر سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا۔ ابھی انہوں نے مداحوں سے گفتگو شروع ہی کی تھی کہ یکدم غائب ہوگئے۔

کچھ دیر بعد کپل شرما واپس ٹوئٹر پر آئے اور بتایا کہ ان کی بیٹی جاگ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ٹوئٹر سے ہٹنا پڑا۔

بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور بتایا کہ وہ چلنا سیکھ رہی ہے۔

Yeh lo ji ???? Anayra is learning how to walk ❤️ https://t.co/cgGkAjiTgG pic.twitter.com/6oroONLfRl