آرمی چیف کا دورہ قطر، امیر اور قطری ہم منصب سے ملاقاتیں

دوحہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دورہ قطر کے دوران اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔

قطر نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات البحر پیلس میں ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات زیر غور آئے، ملاقات میں باہمی تعلقات کو بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

HH the Amir met at his office at Al Bahr Palace with Chief of Army Staff of Pakistan. The meeting dealt with reviewing bilateral relations between Qatar and Pakistan and the means to enhance them, in addition to discussing the latest regional and international developments. #QNA pic.twitter.com/1DZhr1K6wm