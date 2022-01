بھارتی آل راؤنڈر کرنال پانڈیا کا ٹویٹراکاؤنٹ ہیک کرکے  فروخت کیلئے پیش کردیا گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) ہیکرز نے بھارتی آل راؤنڈر کرنال پانڈیا کا ٹویٹراکاؤنٹ ہیک کرکے بٹ کوائن کے عوض فروخت کیلیے پیش کردیا۔

’ڈریک دا گوٹ‘ نامی صارف نے کرنال کا اکاؤنٹ ہیک کرتے ہوئے کہا کہ وہ بٹ کوئنز کے عوض یہ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ابتدائی 2 گھنٹے کے دوران بھارتی کرکٹر کے آفیشل اکاؤنٹ سے 9 ٹویٹس کیے گئے، اسی سے اندازہ ہوگیا کہ یہ ہیک ہوچکا ہے، اسے بعدازاں بحال کرا لیا گیا۔

Hi everyone! My Twitter account was hacked this morning and I apologise for any inconvenience caused. It has been restored and please ignore any messages or tweets from my account earlier today.