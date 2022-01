پی ایس ایل سیون ، پشاور زلمی کا آفیشل اینتھم ریلیز کردیا گیا

لاہور( ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) سیزن سیون کے لیے پشاور زلمی کا آفیشل اینتھم ریلیز کردیا گیا ۔

”آیا زلمی “اینتھم میں پشاور زلمی کی ایمبیسیڈر ماہرہ خان کی شاندار پرفارمنس اس کے ساتھ پشاور زلمی کپتان وہاب ریاض، شعیب، ملک ، کامران اکمل ، حسین طلعت اور عثمان قادر ان ایکشن ہیں ۔ اینتھم کو معروف پشتو سنگر زر سنگا ، سنی خان ، درانی ، زارا مدنی ن طیب رحمان اور زوہا زبیری نے گایا ہے ۔زلمی اینتھم کو روحیل حیات نے پروڈیوس کیا ہےجبکہ اینتھم ویڈیو کو حسن داوڑ نے ڈائریکٹ کیا ہے ۔

- #AayaZALMI

