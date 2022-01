 اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ  اظہر محمود  معروف  انگلش کاونٹی کلب کے اسسٹنٹ کوچ بن گئے

لاہور( ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق کرکٹر اظہر محمود کاونٹی کلب سرے کے اسسٹنٹ کوچ بن گئے۔

سابق کرکٹر اظہر محمود اس وقت پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل)سیزن سیون کی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں جبکہ وہ قومی ٹیم کے باولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اظہر محمود کی افغانستان کرکٹ بورڈ سے بھی کوچنگ پربات چیت جاری ہے۔دوسری جانب کاونٹی کلب سرے نے اظہر محمود کو اسسٹنٹ کوچ بننے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔

دوسری طرف اظہر محمود نےانگلش کاونٹی کلب سرے میں بطور اسسٹنٹ کوچ بننےپرخوشی کااظہار کرتےہوئےکہاہےکہ سرے کرکٹ کلب میرے کیریئر کا ایک لازمی جزو رہا ہے،میں نے سرے کلب سے اپنے کاونٹی کیریئر کا آغاز کیا ،اپنے عروج اور کھیل کے اختتام پر بھی میں سرے کلب کا حصہ رہا ہوں ،میری کامیابیوں اور کرکٹ کیریئر میں سرے کلب کا بڑا ہاتھ ہے ،سرے کلب میں بطور اسسٹنٹ کوچ واپسی کا شدت سے منتظر ہوں ۔

@surreycricket has been an integral part of my career. The club was their in the beginning of my county career, at my peak and at the end of my playing career. I owe a lot of my personal development to the club. Looking forward to returning back to the club as Asst Coach. https://t.co/KqMQ5EGcea