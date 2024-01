دلہن کی گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی، شادی سے لمحہ لمحہ لیٹ ہو رہی تھی تو ایسا قدم اٹھایا کہ سب دنگ رہ گئے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں دلہن نے گاڑی ٹریفک جام میں پھنسنے پر خود ہی ایسا انتظام کیا کہ شادی میں وقت پر پہنچ گئی۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق بھارتی شہر بنگلور میں ایک دلہن کے بولڈ فیصلے نے سب کو حیران کر دیا، دلہن کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی تو اس کو ٹریفک جام دیکھ کر اپنا شادی کی تقریب میں پہنچنا محال نظر آنے لگا۔ لاکھوں روپے سے شادی کی تقریب سجی تھی اور خود اس کی اپنی تیاری میں بھی کتنے ہی پیسے لگ چکے تھے اور ارمان بھی دل میں تھے۔ جب ٹریفک کے جلد کھلنےکے آثار نظر نہ آئے تو دلہن نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کو ٹریفک میں ہی چھوڑا اور خود میٹرو بس پر سوار ہو گئی۔

میٹرو کے مسافر ایک بنی سنوری دلہن کو دیکھ کر حیران رہ گئے مگر دلہن مزے سے اپنی ویڈیو بنواتی رہی اور ساتھ ساتھ میٹرو بس کے سفر کا لطف بھی اٹھاتی رہی۔ آخر کار دلہن شادی کی تقریب میں وقت پر پہنچ ہی گئی۔ دلہن کے اس بروقت اقدام نے ایک جانب تو لوگوں کو حیران کیا مگر دوسری جانب اس کی حاضر دماغی کی تعریف بھی کرتے نظر آئے۔

In a departure from conventional wedding norms, a bride in #Bengaluru left spectators in awe as she opted for a unique and practical mode of transport – the city’s Metro. https://t.co/gvLlJ1b1rW