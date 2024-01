گراؤنڈ میں لڑکی کا بابر اعظم سے اظہار محبت ، سٹاربیٹر کے ردعمل دیکھ کر مداح خوشگوار حیرت میں مبتلا

ڈھاکا (ڈیلی پاکستان آن لائن) بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے دوران گراؤنڈ میں لڑکی نے قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم سے اظہار محبت کردیا۔

تفصیلات کے مطابق تماشائیوں میں موجود لڑکی نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس ’’آئی لو یو بابر‘‘ تحریرتھا، جب بابر کی نظر پلے کارڈ پر پڑی تو وہ لڑکی کے پاس چلے گئے اور پلے کارڈ پر آٹو گراف بھی دے دیا ۔ اس موقع پر لڑکی کی خوشی دیدنی تھی۔ خیال رہے کہ بابر اعظم اس وقت بنگلہ دیش میں بی پی ایل کھیلنے میں مصروف ہیں جہاں وہ رنگناپور رائیڈر کی نمائندگی کررہے ہیں۔

Finally Girl take a Signs on a Love Poster of "Babar Azam" ????



She is so Luck ❣#BabarAzam???? #BPL2024 pic.twitter.com/njPVt6VoDh pic.twitter.com/Jzg9GsFBwu