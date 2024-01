مونا لیزا کی عالمی سطح پر معروف اصل پینٹنگ پر سوپ کیوں پھینک دیا گیا؟ویڈیو دیکھئے

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) فرانس میں مونا لیزا کی اصل پینٹنگ پر سوپ پھینک دیا گیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق مونا لیزا کی پینٹنگ کو پیرس کے عجائب گھر میں محفوظ کیا گیا ہے تاہم وہاں احتجاج کے دوران دو خواتین نے سوپ پینٹنگ پر پھینک دیا تاہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جو ایک شیشے کے کور میں محفوظ کی گئی تھی۔

احتجاج کرنے والی خواتین کا موقف تھا کہ صحت مند خوراک سب کا حق ہے، انہوں نے تصویر پر سوپ پھینکنے کے بعد سوال اٹھایا کہ انسانیت کیلئے زیادہ اہم کیا ہے، صحت مند خوراک یا آرٹ ، انہوں نے کہا کہ ہمارا زرعی نظام بدحالی کا شکار ہو رہا ہے اور کسان مر رہےہیں۔

فرانس کی وزیر ثقافت نے بعد ازاں اپنے بیان میں کہا کہ مونا لیزا کی پینٹنگ کو نشانہ بنانے کی کوئی توجیہ بھی قابل قبول نہیں، یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔

واضح رہے کہ فرانس میں ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے سبب عوامی احتجاج بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، کچھ عرصہ قبل بھی فرانس میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے کئے گئے تھے۔

#monalisa



Eco-protestors throw soup at Mona Lisa painting in latest climate stunt...



It sits behind bulletproof glass so it is not believed to have been damaged.???? pic.twitter.com/YJeByYCmKm